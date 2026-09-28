Memleketinde uğurlanan 24 yaşındaki uzman çavuş toprağa verildi

Konya'da rahatsızlandı, memleketinde uğurlandı:

Konya’nın Taşkent ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Mustafa Can, göreve başladıktan yaklaşık dört yıl sonra geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak önceki gece hayatını kaybetti. Can’ın naaşı, memleketi Mersin’in Erdemli ilçesine getirildi ve burada ailesi, yakınları ile güvenlik güçlerinin katılımıyla tören düzenlendi.

Tören ayrıntıları:

Ulu Cami’de ikindi namazı sonrasında düzenlenen askeri tören, İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından kıldırılan cenaze namazıyla devam etti. Törenin ardından Can’ın naaşı, Erdemli Limonlu Mahallesi Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

Törene katılanlar ve protokol:

Cenaze törenine Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Taşkent Kaymakamı Fatih Karamahmut, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mahmut Yürüksoy, Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Erarslan ile diğer ilçe protokolü, emniyet ve askeri personel katıldı. Törene ayrıca şehidin babası Erdoğan Can ve yakınları ile çok sayıda vatandaş da iştirak etti.

Genç uzman çavuş, çocuk yaşta annesini, Sevim hanımı hastalık nedeniyle kaybetmişti. Ailesinin ve yakın çevresinin acısı, törende gözlemlendi.

Resmi kayıtlarda ve tören bilgilerine göre 24 yaşındaki Mustafa Can, beyin tümörü nedeniyle yaşamını yitirdi. Cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra genç asker mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Tören, hem görev yaptığı birimden hem de yaşadığı yerden gelenlerin katılımıyla gerçekleşti; askeri rütbe ve protokol mensuplarının hazır bulunduğu tören boyunca ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.

KONYA'DA GÖREV ESNASINDA GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK SONUCU KALDIRILDIĞI HASTANEDE HASTALIĞA YENİK DÜŞEN UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA CAN'IN NAAŞI, MEMLEKETİ MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE TÖRENLE SON YOLCULUĞA UĞURLANDI.