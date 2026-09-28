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Eceabat'te sürdürülen çalışmada çok sayıda kaçakçılık ekipmanı ele geçirildi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-22 Eylül 2026'da Eceabat'te yaptıkları operasyonda hilti, jeneratör ve kazı ekipmanı ele geçirdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 18:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eceabat'te sürdürülen çalışmada çok sayıda kaçakçılık ekipmanı ele geçirildi

Eceabat'te sürdürülen çalışmada çok sayıda kaçakçılık ekipmanı ele geçirildi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-22 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütülen faaliyetler kapsamında Eceabat ilçesinde bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun kapsamı:

Yürütülen çalışmalar, belirtilen tarihler arasındaki saha faaliyetleri sonucu planlı şekilde icra edildi. Ekipler, operasyon sırasında elde edilen bulgular ve ele geçirilen malzemeler doğrultusunda incelemelerini sürdürdü.

Ele geçirilen malzemeler:

Operasyonda; kırıcı-delici (hilti), 8 adet çeşitli ebatlarda hilti ucu, 4,5 kW jeneratör, benzinli su motoru, 2 adet dalgıç pompa, 4 adet kafa lambası, el feneri, 2 adet karot ucu, el projektörü ve 10 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen malzemelerle ilgili soruşturmanın ve gerekli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

ÇANAKKALE&#039;DE JANDARMA EKİPLERİNCE ECEABAT İLÇESİNDE KAÇAKÇILIK OPERASYONU...

ÇANAKKALE'DE JANDARMA EKİPLERİNCE ECEABAT İLÇESİNDE KAÇAKÇILIK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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