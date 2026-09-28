Bandırma girişine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden peyzaj yeniliği

Bandırma girişinde yenileme çalışmaları:
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bandırma'nın önemli giriş noktalarından biri olan Bursa-Çanakkale yolu üzerinde kapsamlı bir peyzaj ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Çalışmalar, kent kimliğini güçlendirmeyi ve yolda görsel bütünlüğü sağlamayı hedefliyor.
Çalışmanın kapsamı:
Belediyenin yürüttüğü düzenlemeler, Eti Maden Kavşağı ile Sanayi Kavşağı arasındaki toplam 2 bin 500 metrelik güzergâhı kapsıyor. Proje kapsamında orta refüjler ve kavşaklarda düzenlemeler yapılarak yolun giriş bölümünde eşgüdümlü bir düzen oluşturuldu.
Bitkilendirme ve kullanılan malzemeler:
Uygulama sahasında toplam 10 bin metrekare alan çimlendirildi ve güzergâh boyunca 100 palmiye ağacı dikildi. Orta refüj ve kavşaklardaki düzenlemelerde ponza ve dolomit taşları ile çeşitli süs bitkileri kullanıldı; bu kombinasyon hem görsel çeşitlilik hem de bakım kolaylığı sağlamayı amaçlıyor.
Amaç ve kullanıcılar için beklentiler:
Yapılan düzenlemelerle Bandırma'nın kent girişinin daha düzenli ve yeşil bir görünüme kavuşturulması hedeflendi. Bursa-Çanakkale yolunu kullanan sürücüler, yenilenen güzergâh üzerinden Bandırma'ya giriş yaparken daha düzenli bir peyzaj ile karşılaşıyor.
BANDIRMA’NIN GİRİŞİ BÜYÜKŞEHİR’LE YENİLENDİ
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