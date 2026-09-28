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Bandırma girişine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden peyzaj yeniliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bursa-Çanakkale yolu Bandırma girişini 2.500 metrelik bölümde yenileyerek 10 bin m2 çim ve 100 palmiye dikti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 18:09

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bandırma girişine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden peyzaj yeniliği

Bandırma girişinde yenileme çalışmaları:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bandırma'nın önemli giriş noktalarından biri olan Bursa-Çanakkale yolu üzerinde kapsamlı bir peyzaj ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Çalışmalar, kent kimliğini güçlendirmeyi ve yolda görsel bütünlüğü sağlamayı hedefliyor.

Çalışmanın kapsamı:

Belediyenin yürüttüğü düzenlemeler, Eti Maden Kavşağı ile Sanayi Kavşağı arasındaki toplam 2 bin 500 metrelik güzergâhı kapsıyor. Proje kapsamında orta refüjler ve kavşaklarda düzenlemeler yapılarak yolun giriş bölümünde eşgüdümlü bir düzen oluşturuldu.

Bitkilendirme ve kullanılan malzemeler:

Uygulama sahasında toplam 10 bin metrekare alan çimlendirildi ve güzergâh boyunca 100 palmiye ağacı dikildi. Orta refüj ve kavşaklardaki düzenlemelerde ponza ve dolomit taşları ile çeşitli süs bitkileri kullanıldı; bu kombinasyon hem görsel çeşitlilik hem de bakım kolaylığı sağlamayı amaçlıyor.

Amaç ve kullanıcılar için beklentiler:

Yapılan düzenlemelerle Bandırma'nın kent girişinin daha düzenli ve yeşil bir görünüme kavuşturulması hedeflendi. Bursa-Çanakkale yolunu kullanan sürücüler, yenilenen güzergâh üzerinden Bandırma'ya giriş yaparken daha düzenli bir peyzaj ile karşılaşıyor.

BANDIRMA’NIN GİRİŞİ BÜYÜKŞEHİR’LE YENİLENDİ

BANDIRMA’NIN GİRİŞİ BÜYÜKŞEHİR’LE YENİLENDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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