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Gaziantep'te tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te tartışma sonrası bıçaklanan 18 yaşındaki Mehmet Ali Başaran, kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 01:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te şüpheli bıçaklama sonucu 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında tartışma çıkan iki arkadaşın kavgası ölümle sonuçlandı. Olayda ağır yaralanan Mehmet Ali Başaran (18), kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali Başaran (18) ile arkadaşı Ö.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında şüphelinin yanında bulunan bıçak ile Başaran'ın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği belirtildi. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Başaran, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı.

Soruşturma ve yakalama:

Olayın ardından kaçan zanlı Ö.Ş., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Emniyet ekipleri olayla ilgili ifadeleri alırken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor ve olayın nedeni ile ilgili araştırma devam ediyor.

GAZİANTEP’TE BIÇAKLI KAVGA: 18 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETT

GAZİANTEP’TE BIÇAKLI KAVGA: 18 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETT

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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