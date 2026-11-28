Etkinlik genel bakış:

Aydın’ın Yenipazar ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi, 3-6 Aralık 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 1. Zeytin Hasat ve Yörük Şenliği ile zeytin hasadını ve Yörük kültürünü bir araya getirecek. Festivalin duyurusunu yapan Karacaören Mahallesi Muhtarı Mustafa Kıroğlan, etkinliğin bölgenin zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere yöresel değerlerini tanıtma amacı taşıdığını belirtti.

Program ve öne çıkan etkinlikler:

Dört gün sürecek festival boyunca yöresel yemekler ve geleneksel tatlılar ziyaretçilerle buluşacak; Yörük kültürüne ilişkin gösteriler ve sergiler programda yer alacak. Festival alanına kurulacak lunapark, özellikle çocuklar ve aileler için eğlence imkânı sağlayacak. Etkinlik programının öne çıkan kısmı, 5 Aralık Cumartesi günü yapılacak konserde sahne alacak olan Ümmü Erbil olacak; konserin sunuculuğunu ise Şehriban Tekçe üstlenecek.

Organizasyon ve davet:

Festival, Yenipazar Belediyesi ve Belediye Başkanı Malik Ercanın katkılarıyla düzenleniyor. Muhtar Mustafa Kıroğlan yapılan duyuruda tüm vatandaşları festivale davet etti; amaç bölgenin kültürel ve tarımsal zenginliklerini daha geniş kitlelere aktarmak ve yerel üretimi desteklemek olarak öne çıkıyor.

Etkinlik dört gün boyunca sürecek olup, hem yerel halkın hem de dışarıdan gelecek ziyaretçilerin katılımına açık olacak. Festival programı kapsamında zeytin ve zeytinyağı tanıtımlarının yanı sıra ailelere yönelik etkinlikler ve kültürel sunumlar ziyaretçilere sunulacak.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNE BAĞLI KARACAÖREN MAHALLESİ’NDE 3-6 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA 1. ZEYTİN HASAT VE YÖRÜK ŞENLİĞİ FESTİVALİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK. DÖRT GÜN SÜRECEK FESTİVALDE 5 ARALIK’TA SANATÇI ÜMMÜ ERBİL SAHNE ALACAK.