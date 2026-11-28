İda Ultra Maratonu 10. yılına Kazdağları’nda girdi

Kazdağları’nın eşsiz doğasında düzenlenen Kar Spor İda Ultra Maratonu bu yıl onuncu kez sporcuları ağırlıyor. Organizasyona 10 farklı ülkeden toplam 1.540 sporcu katıldı. Start, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile Hattuşa Grup Turizm Genel Direktörü İsmail Eyvaz tarafından verildi.

parkurlar ve başlangıç saatleri:

Farklı zorluklarda hazırlanan parkurlar, sporcuları doğa ve tarihle buluşturuyor. İda Ultra (105 km) ile Hades (66 km) parkurları saat 08.00'de, Zeus (44 km) ve Poseidon (30 km) parkurları ise saat 10.00'da Hattuşa Thermal Otel'den start aldı. Ayrıca Afrodit parkuru (15 km) Yeşilyurt Meydanı’ndan, organizasyonun ikinci gününde ise Hera koşusu (8,5 km) ve Çocuk Koşusu gerçekleştirilecek.

bölgeye katkı ve organizasyon hedefleri:

Start öncesi konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Bu yıl 10’uncusunu düzenlediğimiz ve ana sponsorluğunu üstlendiğimiz İda Ultra’nın startını vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kazasız ve sorunsuz bir organizasyon olmasını diliyorum. Kasım ayının bu güzel gününde sporcular için mükemmel bir hava var. Bu tür organizasyonların bölgemize ciddi hareketlilik kazandırdığının farkındayız. Kışa yaklaşırken bölgemizin nefes aldığını görmek mutluluk verici" sözleriyle etkinliğin bölgeye hareketlilik getirdiğini vurguladı.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Metin Aslan ise etkinliğin ekonomik etkisine dikkat çekerek, "Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini istiyoruz. Kış aylarında olmamıza rağmen bölgemizde ciddi bir doluluk ve turizm hareketliliği yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Organizasyon Direktörü Polat Dede, etkinliğin 2016 yılında başladığını hatırlatarak bu yıl yaklaşık 1.600 sporcuyu ağırladıklarını belirtti ve önümüzdeki yıllarda katılımcı sayısını 2.500 ila 3.000 seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Dede, sporcuların Kazdağları’nı, tarihi köyleri ve zeytinlikleri koşarak keşfettiğini, bunun bölgenin spor ve kültür turizmi açısından önemli bir potansiyel oluşturduğunu ifade etti.

Organizasyonun tamamlanacağı süreçte yarışların bölge turizmi ve yerel ekonomi üzerindeki etkilerinin izlenmesi, ilerleyen yıllarda organizasyonun büyüme hedefleri açısından belirleyici olacak.

BALIKESİR'İN EDREMİT İLÇESİ İLE KAZDAĞLARI VE ETEKLERİNDE DÜZENLENEN KAR SPOR İDA ULTRA MARATONU, BU YIL 10'UNCU KEZ SPORCULARI DOĞA VE TARİHLE BULUŞTURDU.