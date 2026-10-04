Beşiktaş'ta üçüncü dönem: Serdal Adalı yeniden başkan

Serdal Adalı üçüncü kez başkan oldu

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaklaşık 8 saat süren oturumun ardından tamamlandı. Tek aday olarak giren Serdal Adalı, 3 bin 815 oy alarak kulübün başkanlığına yeniden seçildi ve böylece kulüpte üçüncü başkanlık dönemini başlattı.

seçimin akışı ve katılım:

Seçim sabah 10.40'ta başladı ve akşam 17.00'de sona erdi. Oy kullanma hakkına sahip toplam 39 bin 500 üyeden 3 bin 910 genel kurul üyesi sandığa giderek oy kullandı; bu oran, kongreye katılım açısından dikkat çeken bir veri olarak öne çıktı.

yönetim kurulu değişiklikleri ve oy dağılımı:

Genel kurul sonrası yönetim kurulunda önemli değişiklikler yaşandı; önceki listede yer alan Hakan Daltaban, Kaan Kasacı, Çağatay Abraş, Zahide Esra Sayın, Merve Öztopaloğlu, Aykut Torunoğulları, İbrahim Şafak Sağlam ve Turgut Koç yeni listede yer almadı. Başkan Serdal Adalı'nın yeni asil yönetim listesinde Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Arslan Küçükemre bulunuyor; yedek üyeler ise Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin olarak açıklandı.

Sandık sonuçlarına göre seçimde 3 bin 815 oy Serdal Adalı'ya, 37 oy geçersiz, 58 oy ise boş çıktı. Adalı, bu sonuçla görevini Mayıs 2028'e kadar sürdürecek.

BEŞİKTAŞ OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA SERDAL ADALI, 3 BİN 815 OYLA YENİDEN BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ.