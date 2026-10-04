Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Beşiktaş'ta üçüncü dönem: Serdal Adalı yeniden başkan

Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulunda tek aday Serdal Adalı, 3 bin 815 oyla yeniden başkan seçildi; kurula 3 bin 910 üye katıldı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 18:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş'ta üçüncü dönem: Serdal Adalı yeniden başkan

Serdal Adalı üçüncü kez başkan oldu

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaklaşık 8 saat süren oturumun ardından tamamlandı. Tek aday olarak giren Serdal Adalı, 3 bin 815 oy alarak kulübün başkanlığına yeniden seçildi ve böylece kulüpte üçüncü başkanlık dönemini başlattı.

seçimin akışı ve katılım:

Seçim sabah 10.40'ta başladı ve akşam 17.00'de sona erdi. Oy kullanma hakkına sahip toplam 39 bin 500 üyeden 3 bin 910 genel kurul üyesi sandığa giderek oy kullandı; bu oran, kongreye katılım açısından dikkat çeken bir veri olarak öne çıktı.

yönetim kurulu değişiklikleri ve oy dağılımı:

Genel kurul sonrası yönetim kurulunda önemli değişiklikler yaşandı; önceki listede yer alan Hakan Daltaban, Kaan Kasacı, Çağatay Abraş, Zahide Esra Sayın, Merve Öztopaloğlu, Aykut Torunoğulları, İbrahim Şafak Sağlam ve Turgut Koç yeni listede yer almadı. Başkan Serdal Adalı'nın yeni asil yönetim listesinde Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Arslan Küçükemre bulunuyor; yedek üyeler ise Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin olarak açıklandı.

Sandık sonuçlarına göre seçimde 3 bin 815 oy Serdal Adalı'ya, 37 oy geçersiz, 58 oy ise boş çıktı. Adalı, bu sonuçla görevini Mayıs 2028'e kadar sürdürecek.

BEŞİKTAŞ OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI&#039;NDA SERDAL ADALI, 3 BİN 815 OYLA YENİDEN...

BEŞİKTAŞ OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA SERDAL ADALI, 3 BİN 815 OYLA YENİDEN BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Son periyotta yüzü gülen Fenerbahçe: Körfez'i tek sayı farkla geçti
images

Hazırlık maçında eşitlik: Nazilli ve İncirliova 1-1 berabere kaldı
images

Beşiktaş'ta olağanüstü kurulda Serdal Adalı güven tazeledi
images

Kayseri'de son periyot belirledi: Melikgazi ilk galibiyetini aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Devlet sahada: Adana ve Osmaniye depremlerinde can kaybı bildirilmedi

Beykoz'da her cana değer festivali: sahiplendirme ve çocuk atölyeleri öne çıktı

Türk Yıldızları yağmura rağmen Malatya semalarına çıktı

Akşam yağışları Kahramanmaraş'ta kısa süreli su birikintilerine neden oldu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip