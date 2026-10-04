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Teknofest güneydoğu'da ortak duruş: gençlerle dünyaya meydan okumaya hazırız

Cevdet Yılmaz ve Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'da Türkiye'nin gençleriyle küresel meydan okumalara hazır olduğunu ve barışçı diplomasiye vurgu yaptıklarını açıkladı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 18:59

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EDİTÖR: İrem Özkan

Teknofest güneydoğu'da ortak duruş: gençlerle dünyaya meydan okumaya hazırız

Teknofest güneydoğu'da ortak basın açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde ortak bir basın açıklaması yaptı. Her iki isim de Türkiye'nin genç potansiyelini ön plana çıkararak hem ülkenin gücüne hem de barışçı yaklaşıma dikkat çekti.

yılmaz'ın vurguları:

Yılmaz, açıklamasında Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde olduğunu belirterek ülkenin hem güçlü hem de caydırıcı bir güç olduğunu ifade etti. Yılmaz, Türkiye'nin gençleriyle ve yeni nesillerle birlikte dünyanın yeni meydan okumalarına hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca ülkenin dış politika anlayışını, sorunları savaşla değil masada uzlaşarak çözme yönünde tarif ederek barış, refah ve sosyal adalet vurgusu yaptı.

Konuşmasında Yılmaz, Türkiye'nin aynı anda hem kuvvetli bir caydırıcılığa sahip olduğunu hem de barışçıl diplomasiyi sürdürdüğünü belirtti. Bu yaklaşımın ülkenin uluslararası itibarını ve güvenliğini güçlendirdiğine dikkat çekti.

bayraktar'ın mesajı:

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise gençlere ve teknolojiye yönelik umudunu dile getirdi. Bayraktar, TEKNOFEST kuşağının ülkenin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarını inşa edecek atılımlara imza atacağını söyledi ve bu kuşağı ödüllendiren Cumhurbaşkanına şükranlarını iletti.

Bayraktar, bölgeden çıkan yeni neslin milli teknoloji üretiminde önemli rol oynayacağını, terörle mücadelede yaşanan kazanımların şimdi bilim ve teknoloji alanında eserlerle taçlanacağını belirtti. Ona göre bu bölgeden yetişecek kuşak, teknolojinin her alanında dünyaya damgasını vuracak ürünler ortaya koyacak.

Her iki konuşmacı da gençlerin eğitim, inovasyon ve milli teknoloji ekosistemine dahil edilmesinin önemine dikkat çekti. Açıklama, TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinin hem bölgesel gelişim hem de ülke çapında teknoloji ekosistemine katkısını yeniden gündeme taşıdı.

TEKNOFEST YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK BAYRAKTAR VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ

TEKNOFEST YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK BAYRAKTAR VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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