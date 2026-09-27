İstihdama 2,1 milyonluk hamle: 2029'da işsizlik yüzde 7,6 hedefleniyor

Çalışma Bakanı'nın hedefleri ve Arnavutköy ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Arnavutköy'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu eşlik etti. Işıkhan, önümüzdeki üç yıllık döneme ilişkin somut istihdam hedefleri ve politika önceliklerini paylaştı.

İstanbul Havalimanı'nın bölgeye katkısı:

Bakan Işıkhan, muhalefetin geçmişte şüpheyle yaklaştığı yatırımlara dikkat çekerek İstanbul Havalimanı'nın bugün yılda 80 milyonun üzerinde yolcu ağırladığını ve Avrupa ile dünyada rekorlar kırdığını söyledi. Havalimanının taşıdığı ekonomik ve sosyal ekosistemin Arnavutköy'e değer kattığını vurgulayan Işıkhan, havalimanındaki binlerce işletme ve sağlanan yüz binlerce kişilik istihdamın ilçeyi önemli bir istihdam merkezi haline getirdiğini belirtti.

İstihdam hedefleri ve politika öncelikleri:

Işıkhan, Orta Vadeli Program çerçevesinde 2027-2029 dönemine ilişkin yol haritasını açıkladı. Buna göre hedeflenen ana çıktılar arasında yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmak ve işsizlik oranını kademeli olarak gerileterek 2029'da yüzde 7,6 seviyesine indirmek yer alıyor. Bakan, bu hedefin yalnızca sayısal bir büyümeden ibaret olmadığını; aynı zamanda çalışma hayatının niteliğini yükseltmeye yönelik adımların da eş zamanlı yürütüleceğini kaydetti.

Stratejinin merkezinde işgücünün beceri uyumunun sağlanması, gençlerin ve kadınların işgücüne katılımının artırılması ile yeni nesil çalışma modellerine uyumun hızlandırılması var. Işıkhan, dijitalleşme, yapay zekâ, yeşil dönüşüm ve yeni teknolojilerin üretimden mesleklere kadar çalışma hayatını yeniden şekillendirdiğini, rekabetin belirleyicisinin artık nitelikli insan kaynağı, teknoloji, yüksek verimlilik ve yenilikçilik olacağını vurguladı. Bu perspektifle işverenlerin nitelikli işgücüye erişimini kolaylaştıracak ve iş arayanların becerilerine uygun işlerle daha hızlı buluşmasını sağlayacak mekanizmaların güçlendirileceğini ifade etti.

Arnavutköy'ün sanayi ve lojistik avantajı:

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçenin ekonomik potansiyeline dikkat çekti. Candaroğlu, ilçenin 22 milyon metrekarelik sanayi alanı, 200 bini aşkın istihdam gücü, yaklaşık bin işletme ve 22 milyar dolarlık yıllık ciro ile dev bir üretim üssü olduğunu söyledi. Ayrıca ilçenin 11 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 5'ini tek başına karşıladığına dikkat çekti.

Candaroğlu, İstanbul Havalimanı'nın hemen yanı başında yer almanın, hava kargo taşımacılığı ve güçlü lojistik altyapısıyla üretimin sınırları aştığını ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı sayesinde üretilen değerlerin Avrupa'ya ve Anadolu'ya hızlı şekilde ulaştırıldığını belirtti.

Belediye başkanı, yerel sanayinin büyümesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın aktif istihdam programları, istihdam teşvikleri ve reformlarının önemli rol oynadığını ifade etti.

Mesleki eğitim ve işbaşı programlarının rolü:

Candaroğlu, özellikle İŞKUR iş birliğiyle yürütülen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları'nın sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmede hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Bu uygulamaların, hem işverenlerin kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılarken hem de uzun vadede işgücünün beceri uyumunu artırarak hedeflenen istihdam kalitesine hizmet ettiğini vurguladı.

Genel olarak konuşulanlar, merkezi hedeflerle yerel potansiyelin birbirini tamamladığı bir çerçeve ortaya koyuyor: büyük altyapı yatırımları ve bölgesel lojistik avantajları istihdam kapasitesini artırırken, eğitim ve uyum politikaları işgücünün niteliğini yükseltmeyi hedefliyor. Işıkhan'ın açıkladığı hedeflerin hayata geçirilebilmesi, bu bileşenlerin eşgüdümlü uygulanmasına bağlı olacak.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, ARNAVUTKÖY'DE DÜZENLENEN TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI PROGRAMINA KATILDI