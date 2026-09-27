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Savunma sanayisinde sıçrama: ihracat 10 milyar doları geçti

Cevdet Yılmaz, Tuzla'daki AK Parti buluşmasında savunma sanayisindeki sürecin 'değişim değil devrim' olduğunu söyleyerek ihracatın 10 milyar doları aştığını vurguladı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 17:53

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Savunma sanayisinde sıçrama: ihracat 10 milyar doları geçti

AK Parti Tuzla buluşmasında değerlendirmeler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen teşkilat buluşmasında konuştu. AK Parti Tuzla ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile çok sayıda teşkilat üyesinin yer aldığı programda Yılmaz, ekonomi, sosyal politikalar, demokrasi ve savunma sanayisindeki gelişmelere dair kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Savunma sanayisinde yakalanan ivme:

Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemeyi değerlendirirken sürecin 'değişim değil, tam anlamıyla bir devrim' olduğunu ifade etti. Konuşmasında, savunma sanayisi ihracatına dikkat çeken Yılmaz, geçen yıl 10 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirildiğini belirtti ve yerli üretim ile teknolojik kapasitenin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Ekonomi ve sosyal politikaların görünümü:

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde Yılmaz, satın alma gücü paritesine göre Türkiye'nin dünyada 11'inci, nominal dolar bazında ise 16'ncı büyük ekonomi konumunda olduğunu hatırlattı. 2002'de 238 milyar dolar olan ekonomik büyüklüğün, bu yıl sonu itibarıyla 1,8 trilyon dolara ulaşacağına işaret eden Yılmaz, büyümeyle birlikte toplum taleplerinin yükseldiğini ve eğitime, sağlığa ile sosyal güvenlik sistemine büyük yatırımlar yapıldığını söyledi.

Demokrasi, özgürlükler ve uluslararası duruş:

Yılmaz, demokrasi ve hukuk alanındaki dönüşüme de değinerek vesayetçi yapıların tasfiye edildiğini ve sivil siyasetin güçlendiğini kaydetti. 'Anlamsız tabular ve yasaklar kaldırıldı' diyen Yılmaz, insanların ana dilini, inanç ve kimliğini özgürce yaşayabildiği bir ortam oluşturulduğunu belirtti. Uluslararası alanda ise Gazze'de yaşanan insani dramı örnek göstererek bilimin ve teknolojinin tek başına yeterli olmadığını; ahlak, erdem ve hukukun bu dinamiklerle bütünleştirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin 'Dünya 5'ten büyüktür' söylemini daha adaletli bir dünya talebi olarak nitelendirdi ve 'Erdemliler İttifakı' anlayışıyla insani konularda işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Program sırasında AK Partili Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl de teşkilat buluşmasının önemine değinerek, Cumhurbaşkanı liderliğinde Tuzla'da hizmetlerin güçlendirilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü ve ilçeyi 'İstanbul'un parlayan yıldızı' haline getirme hedefini paylaştı. Program, AK Parti Tuzla Gençlik Kolları ve Kadın Kolları ile fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

AK PARTİ TUZLA İLÇE TEŞKİLATI BULUŞMASINA KATILAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ...

AK PARTİ TUZLA İLÇE TEŞKİLATI BULUŞMASINA KATILAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNDE KATETTİĞİ MESAFEYE DİKKATİ ÇEKEREK, "SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ GELİŞİMİ SADECE BİR DEĞİŞİM DEĞİL, TAM ANLAMIYLA BİR DEVRİM OLARAK NİTELENDİRİYORUM. GEÇEN YIL 10 MİLYAR DOLARDAN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK" DEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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