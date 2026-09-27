Abant’ta dayanışma ve hesap sorma çağrısı:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Bolu Abant’ta düzenlenen 3 günlük TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı sona erdi. Kapanış konuşması Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından basına kapalı gerçekleştirildi; TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak ise toplantı sonrası basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

kurumsal dayanıklılık ve tarihsel sorumluluk:

Öztrak, Türkiye’nin kurumsal ve ekonomik dayanıklılığının, bağımsızlığının ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Partinin, Kurtuluş ve kuruluş döneminin değerleriyle hareket ederek bu sorumluluğu taşıması gerektiğini belirten Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi’ni Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki mücadelenin siyasi merkezi olarak tanımladı.

Öztrak, Türkiye’nin bugün güçlü kurumlara ve yurttaşları ortak bir gelecek etrafında buluşturan sorumlu bir siyaset anlayışına ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, tek kişilik rejimin yarattığı iç içe geçmiş krizlerin sona erdirilmesine dikkat çekti.

fon krizi, soruşturma talebi ve siyasi ahlak çağrısı:

Toplantıda öne çıkan gündem maddelerinden biri son dönemde tartışılan 'fon krizi' oldu. Öztrak, TBMM bünyesinde bu skandalla ilgili bir Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdiklerini ve Meclis açılır açılmaz bu önergenin kabulünü beklediklerini açıkladı. Eğer komisyon tüm partilerin katkısıyla kurulmazsa, grup olarak kendi içinde bir komisyon oluşturulacağını belirtti.

Öztrak, mağduriyetlerin giderilmesinin ve küçük yatırımcıların parasına çökenlerin hesap vermesinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti: "Mağduriyetlerin giderilmesinin, küçük yatırımcının parasına çökenlerin ve buna göz yuman sorumluların hesap vermesinin, sonuna kadar takipçisi olacağız."

Toplumsal güveni yeniden tesis etmek üzere Siyasi Ahlak Yasasının gerekliliğine vurgu yapan Öztrak, temiz siyasetin herkes için bağlayıcı kurallarla güvence altına alınması gerektiğini söyledi. Eğitimde yaşanan tahribata dikkat çekerek gençlerin yarışta geri kalmaması gerektiğini; gençlerin çağın gereklerine uygun yeteneklerle donatılmasının bir beka meselesi olduğunu ifade etti.

Öztrak, Türkiye’nin sürdürülebilir ve hızlı bir kalkınma için genç nüfusunu üretime katması gerektiğini; aksi halde ülkenin geleceğe yürüyemeyeceğini vurguladı.

örgütsel güç ve iktidar hedefi:

CHP’nin tarihî birikim ve örgütsel güçle bu ihtiyaçlara cevap verebileceğini söyleyen Öztrak, 107 yıl önce Sivas’ta ortaya çıkan iradenin bugün de yol gösterici olduğunu belirtti. "Partimizi bundan önceki genel seçimlerde olduğu gibi, herkesin gönül rahatlığıyla oy verebileceği, Türkiye’nin makul partisi haline getireceğiz" diyen Öztrak, partinin milletle birlikte hareket ederek, Saray düzeniyle mücadele etmeye ve "milletimizle kol kola iktidara yürümeye" kararlı olduğunu yineledi.

Toplantı, partinin hem iç denetim hem de kamusal hesap verebilirlik taleplerini öne çıkarırken, siyasi öncelikler arasında soruşturma süreçleri, siyasi ahlak düzenlemeleri ve gençlere yönelik eğitim yatırımlarının bulunduğunu netleştirdi.

CHP'nin Abant Kampı sona erdi