Kamu personeli sağlık için sahaya indi: pickleball ile bağımlılığa karşı ortak adım

pickleball şampiyonasıyla bağımlılığa karşı sporun sesi yükseldi

Samsun’da bağımlılıkla mücadelede sporun birleştirici gücü ön plana çıkarıldı. Samsun Valisi Orhan Tavlı talimatlarıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen organizasyon, kentte sporun erişilebilirliğini artırma amacını taşıdı. Müsabakalar, İlkadım Okçuluk Tesislerinde sabah saatlerinde başlayıp gün boyu sürdü.

etkinliğin amacı ve katılımı:

Etkinlik, bağımlılıkla mücadelede aktif yaşamı teşvik etmek, kamu personelini spora yönlendirmek ve kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek için planlandı. Organizasyona 17 ilçeden farklı kamu kurumlarında görev yapan 420 personel katıldı. Katılımcı sayısı ve dağılımı, projenin geniş kesimlere ulaşma hedefini yansıttı.

müsabakalar, iletişim ve yerel destek:

Gün boyunca süren karşılaşmalarda sporcular kıyasıya mücadele ederken turnuva, kurumlar arası iletişimi pekiştirdi. Pickleball Samsunun çalışmalarıyla kent genelinde yaygınlaştırılan branş, şampiyonayla daha geniş kitlelere tanıtıldı. Etkinliği ziyaret eden Canik Kaymakamı Şeref Aydın da sporcularla bir araya gelerek müsabakaları takip etti.

Organizasyon, bağımlılıkla mücadelede sporun yalnızca bireysel sağlığı değil, kurumsal dayanışmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını da desteklediğini gösterdi. Yerel idare ve spor kurumlarının iş birliği, benzer etkinliklerin devamına zemin hazırlıyor.

SAMSUN VALİLİĞİNİN DESTEKLERİ, GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KOORDİNASYONU VE PİCKLEBALL SAMSUN’UN ÇALIŞMALARIYLA KENT GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILAN PİCKLEBALL BRANŞI, FARKLI ORGANİZASYONLARLA DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRILIYOR.