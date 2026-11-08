Bursa'dan uluslararası zafer: Faruk Zeytinci Balkan şampiyonu oldu

Organizasyon ve katılım:

İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 26. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası, 13 ülkeden 1200'ü aşkın sporcuyu bir araya getirdi. Turnuva, farklı yaş ve kilo kategorilerinde sıkı mücadelelere sahne olarak bölgesel rekabetin yüksek düzeyde olduğunu gösterdi.

Zeytinci'nin final performansı:

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu milli karateci Faruk Zeytinci, +84 kilo kategorisinde tatamiye çıkarak rakipleri karşısında üstün bir performans sergiledi. Turları rahat geçen Zeytinci, finalde de kontrolünü koruyarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Faruk Zeytinci, hem kulübünü hem de kentini uluslararası arenada başarıyla temsil ederek Bursa için önemli bir gurur kaynağı oldu. Başarı, ekip çalışması ve disiplinin somut bir yansıması olarak değerlendirildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPORLU MİLLİ KARATECİ FARUK ZEYTİNCİ, İSTANBUL'DA DÜZENLENEN 26. BALKAN ÜMİT, GENÇ VE U21 KARATE ŞAMPİYONASI'NDA ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLARAK BALKAN ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI.