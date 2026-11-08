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Karakoçan'da beyaz örtü etkili oldu, üreticilere zirai don uyarısı

Karakoçan'da başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor; Meteoroloji 13. Bölge, bin 500 metre ve üzeri için kar uyarısı ve zirai don riskine dikkat çekti.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:32

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Karakoçan'da beyaz örtü etkili oldu, üreticilere zirai don uyarısı

Karakoçan'da kar yağışı ilçe merkezine ulaştı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısının ardından yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde de etkili oldu.

Hava durumu ve yağışın niteliği:

Müdürlüğün tahminlerine göre bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak; Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur; bin 500 metre ve üzeri yüksekliklerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor.

Uyarı ve olası etkiler:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ayrıca bölge genelinde pazar gece saatlerinden, çarşamba öğlen saatlerine kadar hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, başta üretici ve çiftçiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yerel yetkililer ve kurumlar tarafından yapılacak ek bilgilendirmeler takip edilerek ulaşım ve günlük yaşamda oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınması öneriliyor.

KARAKOÇAN’DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

KARAKOÇAN’DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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