Kamyon alev alınca sürücü aracı bariyerlere sürerek yolcuları korudu

Olayın özeti:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Eylül Pazartesi sabahı Konya-Antalya D-687 karayolu Beydiğin Mahallesi sınırlarında seyir halindeyken motor bölümünden alev alan 19 UF 554 plakalı evden eve nakliyat kamyonu, kısa sürede tamamen yandı. Sürücü Seyfettin Basan ve muavinin ilk müdahalesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, orman arazözü ve sağlık ekibi sevk edildi.

yangının gelişimi:

Edinilen bilgiye göre kamyon, virajlı ve eğimli bir yolda aşağı inerken önce motordan dumanlar yükseldi. Sürücü aracı durdurduğunu, ardından yangının kısa süre içinde şiddetlendiğini anlattı. Olay yerine gelen Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimleri müdahale ederek yangını söndürdü; kamyon ise yaklaşık 5 dakika içinde tamamen kül oldu.

sürücünün ifadesi ve yaptığı manevra:

Seyfettin Basan, hastanede verdiği ifadede frendeki problemin ve alevlerin aynı anda ortaya çıktığını söyledi. Muavinin aracı terk ettiğini, kendisinin de atlamaya çalıştığı sırada aracın birden alevlendiğini ve frenlerin boşaldığını anlattı. Aşağı yönden 5-6 aracın, bunlardan birinin yolcu minibüsü olduğunun göründüğünü söyleyen Basan, "Bu araba aşağı gitmesin, insanları öldürür" düşüncesiyle aracı kenara, bariyerlere doğru sürdüğünü ifade etti.

yaralanma ve tedavi:

Kaza sonucunda Seyfettin Basan iki bacağında kırık ve çatlaklar, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık ve ezikler oluştu. Basan, sol ayağının kırıldığını ve lifin koptuğunu, sağ ayağında çatlak bulunduğunu, sağ tarafında ise komple yanıklar olduğunu belirtti. Haberde geçen ifadelere göre Basan dün ameliyat oldu ve vücuduna vida ve platin takıldı; doktorlar tarafından takip ediliyor ve iyileşme sürecinin 3-5 ay sürebileceği bildirildi.

Sürücü, yaşanan anlarda önceliğinin başkalarının zarar görmemesi olduğunu vurguladı ve malın yerine gelebileceğini, canın geri gelmeyeceğini söyleyerek kararını savundu. Olayla ilgili soruşturma ve teknik inceleme devam ediyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)