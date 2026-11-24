Kontrafork nedir?

Kontrafork, Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Safa Heybet tarafından geliştirilen bir yardımcı yemekhane aparatıdır. Amaç, özellikle inme sonrası vücudunun bir tarafında hareket kaybı yaşayan bireylerin ya da diğer hareket kısıtlılığı olan kişilerin yemeklerini başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan tüketebilmesini kolaylaştırmaktır. Ürün, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından faydalı model onayı aldı.

Çalışma prensibi ve teknik özellikleri:

Kontrafork, tabağa sabitlenen ve kullanıcının elindeki çatala destek sağlayan bir düzenektir. Üzerinde farklı uzunluklarda üç adet çatal ucu bulunmaktadır; bu uçlar yiyeceğin sabitlenmesine ve parçalanmasına yardımcı olacak biçimde tasarlanmıştır. Kullanıcı, elindeki çatalla yiyeceği aparata doğru yönlendirerek iki çatalın birlikte çalışmasına benzer bir mekanizmadan yararlanır. Böylece özellikle haşlanmış et gibi lifli ama yumuşak yapılı yiyeceklerin küçültülmesi kolaylaşır.

Aparatın tabağa sabitlenmesini sağlayan manyetik bağlantı sistemi, uygun şekilde tasarlanmış tabaklarda kolayca yerleştirilip gerektiğinde çıkarılabilmesini mümkün kılar. Ayrıca paslanmaz çelik yapısı ve çıkarılabilir bileşenleri sayesinde kullanım ve temizlik pratikliği hedeflenmiştir.

Rehabilitasyonda hedefler ve kullanıcıya etkisi:

Heybet, rehabilitasyonda temel amaçlardan birinin bireyin günlük yaşam aktivitelerini mümkün olduğunca bağımsız gerçekleştirmesini sağlamak olduğunu vurguluyor. Ona göre yemek yemek; yalnızca beslenme ihtiyacını karşılamak değil, aynı zamanda kişisel bağımsızlığı, sosyal yaşama katılımı ve özgüveni korumak açısından da önem taşıyor. Bu sebeple Kontrafork, bireyin kendi yemeğini yiyebilme becerisini desteklemeyi hedefliyor.

Heybet, cihazın yalnızca inme sonrası hemipleji yaşayanlar için değil, tek elini etkin kullanabilen ancak diğer kol veya elinde kısıtlılık bulunan farklı engel grupları için de bir seçenek olabileceğini belirtiyor. Ancak her bireyin fiziksel kapasitesi ve ihtiyaçlarının farklı olduğunu, yardımcı ürünlerin kişiye uygunluğunun değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Geliştirme süreci ve gelecek adımlar:

Bu tasarımda amaç, karmaşık bir teknoloji yerine günlük yaşamda uygulanabilir, basit ve işlevsel bir çözüm sunmaktı. Heybet, bazen küçük bir yardımcı aracın bireyin yaşam kalitesinde önemli bir fark yaratabileceğini söylüyor. Kontrafork’un sonraki aşamalarında farklı kullanıcı gruplarında değerlendirilmesi, kullanım kolaylığının incelenmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Heybet ayrıca üniversitelerde üretilen bilginin yalnızca yayınlarla sınırlı kalmaması; insanların hayatına dokunan ürünlere dönüşmesinin önemine dikkat çekiyor. Kontrafork'un faydalı model onayı alması, akademik bilginin pratik bir çözüme dönüşmesi yönünde atılmış bir adım olarak sunuluyor.

Özetle, Kontrafork; manyetik montaj, üç farklı çatal ucu ve paslanmaz, çıkarılabilir yapısıyla tek elle yemek yemekte zorlanan bireylerin yiyecek sabitleme ve parçalama işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlayan, faydalı model onaylı bir yardımcı aparattır. Ürünün farklı kullanıcı profillerinde test edilmesi ve bireysel gereksinimlere göre uyarlanması bir sonraki süreç olarak öne çıkıyor.

DR. ÖĞR. ÜYESİ SAFA HEYBET