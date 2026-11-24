TVHB'den Soğuksu olayına ilişkin açıklama

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı’nda koruma altındaki ve kamuoyunda "Kar" ve "Kış" isimleriyle tanınan anne bozayı ile yavrusunun öldürülmesinin toplumda derin üzüntü yarattığını belirtti. Eroğlu, bu müdahalenin kabul edilemez olduğunu ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

hukuki çerçeve:

Eroğlu, Türkiye’de yaban hayatının korunmasına ilişkin temel düzenlemelerden biri olan 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarıyla birlikte korunmasını ve geliştirilmesini esas aldığını hatırlattı. Kanun’un 4. maddesi korunma altındaki yaban hayvanlarının avlanmasını yasaklamaktadır. 2026 yılında maddeye yapılan değişiklikle belirli şartlarda müdahaleye imkan tanıyan istisnai düzenlemeler getirilmiş olmakla birlikte, bu tür müdahalelerin Genel Müdürlük teşkilatı görevlilerince ilgili kuruluşlarla birlikte hazırlanacak rapora ve mevzuatta öngörülen izin ile karar süreçlerine dayanması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca Eroğlu, Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) hükümlerinin de olaya ilişkin değerlendirmede dikkate alınması gerektiğini söyledi. Sözleşme’nin 6. maddesi Ek II kapsamındaki türlerin kasıtlı öldürülmesini yasaklarken, 9. madde istisnai müdahaleleri ancak başka tatmin edici bir çözüm bulunmaması ve ilgili popülasyonun devamlılığının tehlikeye düşmemesi şartıyla öngörür. Eroğlu, Türkiye’nin sözleşmeyi onaylarken Ursidae (ayıgiller) familyası için koyduğu çekincenin hukuki değerlendirmede birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

soruşturma ve şeffaflık talebi:

TVHB Başkanı, Soğuksu Milli Parkı’nda gerçekleştirilen müdahalenin hangi yetki ve hukuki gerekçeye dayandığının, hangi rapor ve değerlendirmeler sonucu karar verildiğinin ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının kamuoyuna açıklanmasını talep etti. Sürecin 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde bütüncül olarak incelenmesi gerektiğini söyledi.