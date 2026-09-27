özbağı: stat projesini kulübe yük getirmeden ben üstleniyorum

fenerbahçe stadında kapasite artışı ve finansman planı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, Kulübün olağan mali genel kurulunda Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi için hazırlanan kapasite artırımı projesinin detaylarını paylaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan sunumda, projeye ait animasyon gösterimi katılımcılara izletildi ve teknik planlar aktarıldı.

projenin teknik yaklaşımı:

Özbağı, projenin çatının özel krikolar ile yaklaşık 6 metre kaldırılmasını ve mevcut ilave kulelerin üzerine oturtulmasını öngördüğünü belirtti. Çatının yükseltilmesiyle oluşacak boşluklara daha önceden hazırlanan çeliklerle kale arkalarına ve mevcut tribünlere ek oturma alanları yapılacak. Bu yeni tribünlerin mevcut stat yapısıyla doğrudan bağlantılı olmayacağı açıklandı.

Plan kapsamında kale arkalarına 44 adet loca, yükseltilecek kulelerde ise toplam 8 adet büyük loca (20 ve 30 kişilik) yer alacak. Ayrıca Fenerium ve Maraton tribünlerine de sınırlı eklemeler yapılarak tüm tribünler aynı seviyeye getirilecek.

zamanlama, kapasite ve saha çalışmaları:

Özbağı, çatı kaldırılırken maç oynanmayacağını ve bunun sezon sonuna denk geldiği için sorun olmayacağını vurguladı. Projenin zeminine ilişkin olarak, mevcut zeminin zayıf olması nedeniyle kazık ve zemin güçlendirme çalışmalarının yapılacağını, çelik imalatlarının siparişinin verileceğini ve bu imalatların yaklaşık 6 ay süreceğini aktardı.

Çatının kaldırılması ve montaj çalışmaları haziran-temmuz döneminde planlanıyor; tribün imalatlarına ise temmuz ayından itibaren başlanacak ve cephe kaplaması ile akustiğe yönelik işleri takip edecek. Projenin tamamının hedeflenen bitiş tarihi 2027 kasım olarak açıklandı.

Mevcut stat kapasitesinin 48 bin olduğunu, daha önce yapılmış düzenlemeyle bu rakamın UEFA kuralları nedeniyle 48 bine düştüğünü, ancak çalışmalar tamamlandığında kapasitenin 64 bin kişiye ulaşarak Türkiye'nin kulüp bazında en büyük stadyumu olacağını belirtti.

maliyet ve finansman dağılımı:

Projenin toplam maliyetinin 50 milyon euro olduğu, bütçe dağılımının beş ana başlıkta planlandığı aktarıldı:

Çelik yapı işleri: 23 milyon euro

İnşaat ve tribün işleri: 10 milyon 700 bin euro

Cephe ve çatı işleri: 8 milyon 450 bin euro

Mekanik ve elektrik tesisatı: 2 milyon 600 bin euro

Proje yönetimi, genel giderler: 5 milyon 250 bin euro

Özbağı sunum sırasında projenin izin ve onay sürecine dair de konuştu ve onay sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek Cumhurbaşkanı'na şükranlarını sundu.

Finansmanla ilgili en dikkat çekici ifade ise Özbağı'nın kendi taahhüdü oldu: "Bu projelerin bedellerini Fenerbahçe’ye hiçbir yük getirmeden ben karşılayacağımı belirtmek istiyorum. Fenerbahçemize feda olsun."

Toplantıda ayrıca tribün artışına ilişkin sayısal dağılım da paylaşıldı; kale arkalarında 9 bin 680, Fenerium'da 2 bin 800, Maraton'da 2 bin 800, kale arkası localarda 520 ve köşeli localarda 200 olmak üzere toplamda yaklaşık 16 bin kişilik kapasite artışı hedeflendi.

Yönetim kurulu sunumu, geçmişte stadın inşasında ve finansmanında taraftar desteğinin rolüne ilişkin Özbağı'nın anekdotlarıyla devam etti; 1998'de Aziz Yıldırım döneminde kademe kademe yapılan inşa sürecine işaret edilerek, stat gelirlerinin artışı ve diğer kulüplerin örnek aldığı bir yapıdan bahsedildi.

FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ NİHAT ÖZBAĞI