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Nusaybin'de itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişi balkondan kurtarıldı

Nusaybin Yeşilkent Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; balkonda mahsur kalan 2 kişi tahliye edildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nusaybin'de itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişi balkondan kurtarıldı

Nusaybin'de yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Yeşilkent Mahallesi'nde, Yıldırım İlkokulu yakınlarındaki bir binada çıkan yangına ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale ve tahliye:

Yangın sırasında binada mahsur kalan 2 kişi, ekiplerce balkondan tahliye edildi.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkışına ilişkin inceleme başlatıldı.

MARDİN&#039;İN NUSAYBİN İLÇESİNDE BİR BİNADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE BİR BİNADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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