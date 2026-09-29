Nusaybin'de itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişi balkondan kurtarıldı

Nusaybin'de yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Yeşilkent Mahallesi'nde, Yıldırım İlkokulu yakınlarındaki bir binada çıkan yangına ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Müdahale ve tahliye:
Yangın sırasında binada mahsur kalan 2 kişi, ekiplerce balkondan tahliye edildi.
Soruşturma başlatıldı:
Yangının çıkışına ilişkin inceleme başlatıldı.
MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE BİR BİNADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!