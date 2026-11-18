İstanbul semalarında günbatımının gökkuşağıyla buluşması

İstanbul'da günbatımının son ışıklarıyla birlikte gökyüzünde nadir rastlanan bir birliktelik görüldü. Yenibosna üzerinden havadan kaydedilen görüntülerde, günbatımının kızıl, turuncu ve sarı tonları ile gökkuşağının renkleri iç içe geçti.

havadan görüntüler:

Drone ve yüksek noktalardan alınan çekimlerde, gökyüzünün farklı katmanlarında oluşan renk geçişleri net biçimde izlenebildi. Bir yanda güneşin alçalan ışıkları, diğer yanda atmosferde oluşan yansımalar günbatımına ayrı bir derinlik kattı. Havadan kayıtlarda, kent siluetiyle birleşen bu görsel zenginlik dikkat çekti.

renklerin birleşimi:

Günbatımının sıcak tonları ile ortaya çıkan gökkuşağı, sıradan bir manzarayı kartpostallık görüntülere dönüştürdü. Kızıl ve turuncunun yoğun olduğu alanlar, gökkuşağının soğuk tonlarıyla dengelenerek yoğun bir kontrast yarattı. Bu geçişler özellikle bulutların hareketiyle anlık olarak değişti ve izleyenlere etkileyici kareler sundu.

Görsellerde, İstanbul'un farklı noktalarındaki yapılar ve siluetler bu renk oyununa çerçeve oluşturdu. Göz alıcı manzara kısa süreli olsa da kaydedilen görüntüler sosyal medyada ilgi gördü ve izleyenler tarafından beğeni topladı.

Havadaki nem oranı, güneşin konumu ve bulut örtüsünün dağılımı gibi atmosferik koşulların aynı anda bir araya gelmesiyle meydana gelen bu tür görüntüler, şehir gökyüzünde nadiren ama etkileyici biçimde ortaya çıkıyor.

İstanbul semalarında günbatımında gökkuşağı görsel şölen oluşturdu