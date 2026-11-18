İstanbul semalarında günbatımında gökkuşağı

İstanbul semalarında günbatımında beliren gökkuşağı, şehrin üzerinde nadir ve etkileyici bir görsel şölen sundu. Günbatımının kızıl, turuncu ve sarı tonları gökkuşağının renkleriyle iç içe geçerek izleyenlere kartpostallık kareler armağan etti.

Gökyüzünde renklerin buluşması:

Güneş ufuk çizgisine yaklaştığı saatlerde gökyüzünü kaplayan renkli bulutlar, İstanbul üzerinde geniş bir palet oluşturdu. Bu atmosferde beliren gökkuşağı, şehir silueti ve denizle oluşturduğu kontrastla fotoğraf ve video karelerine derinlik kattı.

Kartpostallık görüntüler ve havadan kayıtlar:

Havadan kaydedilen görüntülerde günbatımının son ışıkları ile gökkuşağının yayları yan yana görünürken, İstanbul'un silueti bu renk cümbüşüne çerçeve oldu. Havadan kaydedilen görüntüler izleyenlere hem ölçek hem de perspektif sunarak manzaranın nadirliğini vurguladı.

Renklerin kısa süre içinde değişmesiyle oluşan bu anlar, şehrin günlük görüntüsüne geçici ama çarpıcı bir estetik kattı ve izleyenlerde unutulmaz bir iz bıraktı.

İSTANBUL’DA GÜNBATIMINDA GÖKYÜZÜNDE BELİREN GÖKKUŞAĞI, GÖRENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI. GÜNBATIMININ KIZIL, TURUNCU VE SARI TONLARI GÖKKUŞAĞIYLA BİRLEŞEREK EŞSİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.