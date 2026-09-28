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Tekrarlayan çocuk ateşleri romatizmal hastalıkların habercisi olabilir

Çocuklarda tekrarlayan ateşler her zaman enfeksiyon kaynağı değildir; PFAPA başta olmak üzere romatizmal nedenler araştırılmalı, çocuk romatoloğuna başvurulmalıdır.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tekrarlayan çocuk ateşleri romatizmal hastalıkların habercisi olabilir

Çocuklarda tekrarlayan ateşleri ciddiye almak

Ankara Acıbadem Bayındır Söğütözü Hastanesi Çocuk Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Emil Aliyev, çocuklarda sık tekrar eden ateş nöbetlerinin sadece üst solunum yolu enfeksiyonu veya kulak iltihabına bağlı olmayabileceğine dikkat çekti. Aliyev, vücutta enfeksiyon olmaksızın gelişen bağışıklık yanıtlarının periyodik ateş tablolarına neden olabildiğini belirtti ve aileleri bu konuda uyardı.

PFAPA sendromu ve ayırt edici özellikleri:

Doç. Dr. Emil Aliyev, çocuklarda en sık karşılaşılan periyodik ateş nedenlerinden birinin PFAPA (periyodik ateş, aft, farenjit, adenit) sendromu olduğunu söyledi. Aliyev, "PFAPA sendromunun en tipik özelliği, ateş nöbetlerinin bir ‘takvim düzeninde’ örneğin 3-4 haftada bir tekrarlamasıdır" sözleriyle tabloyu özetledi. Ataklar aniden başlayan ve genellikle 39-40 dereceye ulaşan yüksek ateş şeklinde olur, 3 ila 5 gün sürer ve boğazda kızarıklık, bademciklerde beyaz plaklar, ağız içinde ağrılı yaralar ile boyun lenf bezlerinde şişlik eşlik edebilir.

Atakların bitmesiyle çocuklar tamamen normale döner. Aliyev, PFAPA’nın her zaman tüm bulgularla ortaya çıkmak zorunda olmadığını; bazı vakalarda yalnızca düzenli ateş, bazılarında ise düzensiz periyotlarla ateşlenme görülebileceğini vurguladı. Hastalığın sıklıkla 2–5 yaş arasında başladığını, nadiren daha küçük veya daha büyük yaşlarda da ilk tanının konabildiğini belirtti.

Tedavi yaklaşımları ve genetik değerlendirme:

Aliyev, PFAPA atağı sırasında rutinde verilen antibiyotiklerin etkili olmadığını, çünkü bunun bir enfeksiyon hastalığı olmadığını söyledi. Özellikle şunu vurguladı: PFAPA ataklarında antibiyotik tedavisinin yeri yoktur. Tanı sürecinde, ailesel Akdeniz ateşi (FMF) gen taşıyıcılığı gibi genetik durumların araştırılmasının tedavi şemasını değiştirebildiğini aktardı.

Ayrıca Aliyev, bazı probiyotiklerin PFAPA'da her 10 hastadan 6-7'sinde fayda gösterdiğini ve hastalığı tamamen geriletmede etkili olabildiğini belirtti. Ataklarda tek doz kortizon uygulamasına son derece hızlı yanıt alınabildiği, boğaz kültürü (beta testinin) sonuçlarının sürekli negatif olması gibi bulguların da tanıda yol gösterici olduğunu söyledi.

Son olarak Aliyev, ateşin 3 günden uzun sürmesi, çocuğun halsiz düşmesi veya beslenme sorunları varsa en kısa sürede bir çocuk doktoruna başvurulması gerektiğini; eğer ateşler belirli periyotlarla tekrarlıyorsa, antibiyotik tedavisine rağmen düşmüyorsa veya ateşle birlikte ağız yaraları ve elle hissedilen boyun lenf bezi şişlikleri varsa, çocuğun zaman kaybetmeden Çocuk Romatoloji Uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu uyarılar, tekrarlayan ateşlerin altında yatan otoinflamatuar veya romatizmal bir sürecin erken tespit edilmesi ve gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

ANKARA ACIBADEM BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ ÇOCUK ROMATOLOJİ UZMANI DOÇENT DOKTOR EMİL...

ANKARA ACIBADEM BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ ÇOCUK ROMATOLOJİ UZMANI DOÇENT DOKTOR EMİL ALİYEV

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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