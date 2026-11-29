Kaza ve müdahale:

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 kara yolu Yazıçam mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobil önce yolcu otobüsüne çarptı ardından refüje saplandı. Olayda otomobilde bulunan S.K. (63), E.A.S. (8) ve G.K. (55) yaralandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, 42 BD 155 plakalı otomobili kullanan S.K.'nın aracı, sürücüsü öğrenilemeyen 44 BEY 66 plakalı ve Zafer Turizm'e ait yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolünü kaybedip refüje çarparak savruldu. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Kurtarma çalışmaları ve sonrası:

Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, araçta yaşanan LPG sızıntısını tespit ederek gerekli önlemleri aldı ve sızıntıyı güvenli şekilde tahliye etti.

Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından üç yaralı, tedavi için Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU'NUN TOSYA İLÇESİNDE ÖNCE OTOBÜSE, ARDINDAN REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI.