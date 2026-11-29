maç özeti:

Trendyol 1. Lig 16. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma Keçiören Aktepe Stadı'nda oynandı; hakem triosunda Yusuf Adnan Kendirciler, Emre Doğu ve Haydar Avcı yer aldı.

Maçın ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir oyun sergiledi. 44. dakikada orta sahada topla buluşan Fofana'nın pasında ceza sahası içinde Diouf dar açıdan vuruş yaptı; kaleci Gökhan Değirmenci bu pozisyonda gole izin vermedi. İlk yarı golsüz tamamlandı.

golden son dakikaya kadar üstünlük Kayserispor'daydı:

58. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Cenk Şen'in pasında topla buluşan Seferi, ceza yayı civarında yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve konuk ekip 1-0 öne geçti.

Kayserispor savunması ve kaleci Gökhan, 70. dakikada Diouf'un kafa vuruşunda da gole izin vermeyerek skor avantajını korumaya çalıştı. Keçiörengücü oyunu sık sık kanatlardan zorlayarak eşitlik fırsatları aradı.

dönüm noktası ve oyuncu değişiklikleri:

Karşılaşmanın son anlarında gelişen atakta 90+2. dakikada ceza sahası içinde Ömer Faruk Demirel'in pasında Mame Diouf topu filelere göndererek skoru 1-1'e taşıdı ve maç eşitlikle tamamlandı.

Her iki takımda da son bölümlerde yapılan oyuncu değişiklikleri dikkat çekti. Ankara Keçiörengücü'nde Süleyman Luş (dk. 89), Raice (dk. 72) ve Ömer Faruk Demirel (dk. 84) gibi hamleler kullanıldı. Kayserispor'da Oğulcan Çağlayan (dk. 85) ve Ensar Kemaloğlu (dk. 81) son bölümde oyuna giren isimler oldu.

Başlangıç kadroları şu isimlerden oluştu: Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Duhan Aksu (Süleyman Luş dk. 89), İshak Karaoğul (Raice dk. 72), İbrahim Akdağ, Odise Roshi (Herculano Nabian dk. 84), Erkam Develi (Ömer Faruk Demirel dk. 84), Fofana (Ezeh dk. 72), Mame Diouf. Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Jemal Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Benhur Keser (Oğulcan Çağlayan dk. 85), Caba Camara (Abdulsamet Burak dk. 90), Görkem Sağlam (Ensar Kemaloğlu dk. 81), Seferi (Radu dk. 81), Moreno.

Maçta ayrıca Kayserispor'dan Görkem Sağlam ve Murat Uçar sarı kart gördü. Teknik direktörler olarak Ankara Keçiörengücü sahasında Osman Zeki Korkmaz, Kayserispor'da ise Atila Gerin görev yaptı.

Her iki takım da maç boyunca fırsatlar buldu; sonuca etki eden kritik anlar kaleci müdahaleleri ve son dakikadaki Diouf'un bitiriciliğiydi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

TRENDYOL 1. LİG'İN 16. HAFTASINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI KAYSERİSPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.