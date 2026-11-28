Atatürk'ün sevdiği ezgiler Uşak'ta yankılandı

Uşak Kent Orkestrası tarafından düzenlenen konserde, Cumhuriyetin sevilen melodileri Atatürk'ün anısına yeniden yorumlandı. Etkinlik Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi ve salonda duygu yüklü anlar yaşandı.

katılımcılar ve protokol:

Programa Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, İl Genel Meclisi Başkanı Aynur Yurtsever, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcı profili, konserin hem resmi hem de halk boyutunu bir arada taşıdığını gösterdi.

repertuvar ve atmosfer:

"Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" adıyla sunulan programda, geçmişin ezgileri orkestra düzenlemeleriyle yeniden hayat buldu. Sahnedeki performans, dinleyicilerde nostaljik ve aynı zamanda birlik duygusu uyandırdı; izleyiciler konser boyunca yoğun ilgi gösterdi.

Konser, müzik aracılığıyla anma ve kültürel aktarım görevini üstlendi; orkestranın yorumu, eserlerin duygusal tonunu korurken dinleyiciyle etkili bir bağ kurdu. Etkinlik, şehirde kültürel yaşamın canlılığına dair somut bir örnek olarak kayda geçti.

UŞAK KENT ORKESTRASI TARAFINDAN ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILARIN SESLENDİRİLDİĞİ KONSER DÜZENLENDİ.