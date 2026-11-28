Yedigöller yolunda mahsur kalan kız öğrencilerin minibüsü orman ekipleri tarafından çıkarıldı

Dün Bolu'ya yapılan gezi dönüşünde, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuk ile 3 görevli'nin bulunduğu minibüs, Yedigöller-Yığılca orman yolunda çamura saplandı. Gruptan haber alınamaması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 13 kişiye sağ salim ulaşıldı.

Bölgede gündüz görüntüleri:

Mahsur kalınan güzergah, ana yoldan yaklaşık 15 kilometre içeride bulunuyor. Gündüz çekilen görüntülerde, Yedigöller-Yığılca orman yolunda çok sayıda çukur, yoğun çamur ve su birikintisi olduğu görülüyor; yol koşullarının aracın saplanmasına zemin hazırladığı açıkça dikkat çekiyor.

Çocukların müdahalesi ve çıkarma çalışması:

Minibüsü bulunduğu yerden çıkarmak için çocukların da aracı itmeye çalıştığı, aracın kapı ve gövde bölümlerinde kalan çamurlu el izlerinin bu çabayı gösterdiği belirtildi. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu; minibüs, pick-up araca bağlanan halat yardımıyla bulunduğu balçıktan çıkarıldı.

Bolu’da mahsur kalan öğrencilerin aracı balçıktan çıkarıldı