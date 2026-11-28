Cizre'de yürütülen çalışmaların sonuçları

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son iki ay içinde yoğunlaşan denetim ve operasyonlarla önemli bir silah ele geçirme başarısı elde etti.

operasyon ayrıntıları:

7 ve 27 Kasım dönemini kapsayan çalışmaların toplamında ekiplerin ele geçirdiği silah sayısı 82 olarak kaydedildi. Özellikle 27 Kasım'daki operasyonda şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve üzerlerinde aramalar yapıldı.

Aramalarda ele geçirilen malzemeler arasında 3 adet Kaleşnikof, 7 adet şarjör ve 180 fişek, 10 adet tabanca ile 10 adet şarjör ve 92 fişek, 5 adet av tüfeği ve 1 adet şarjör ile 69 kartuş bulunuyor.

Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüpheli hakkında gerekli işlemler yapıldı.

düğün ve kutlamalarla ilgili uyarı ve denetimler:

Yetkililer, düğün ve diğer kutlamaların sevinç ortamı olması gerektiğine dikkat çekerek, havaya ateş açılmasının ciddi yaralanma ve can kaybı riskine yol açabileceğini vurguladı. Şırnak genelinde düğün ve kutlamalarda silah kullananların tespit edilerek adli ve idari işlemlerle karşılaşacağı belirtildi.

Yetkililer ayrıca kamu güvenliğini tehdit eden bu tür olaylara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.

CİZRE'DE SİLAH OPERASYONU: 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 2 AYDA 82 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ