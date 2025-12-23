DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,61 -0,53%
ALTIN
6.164,49 -1%
BITCOIN
3.757.071,88 0,73%

7 İlde Büyük Operasyon: 67 Gözaltı, 42 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı, 42’si tutuklandı; hesap hareketi 251 Milyon Türk lirası olarak tespit edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 07:54
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 07:54
7 İlde Büyük Operasyon: 67 Gözaltı, 42 Tutuklama

7 ilde organize suç operasyonu: 67 şüpheli yakalandı, 42’si tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşılan bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca 7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik kapsamlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 67 şüpheli yakalanırken, bunlardan 42’si tutuklandı. Hakkında adli kontrol hükümleri uygulanan şüpheli sayısı 23 olup, diğer 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Şehir şehir suç profili

Operasyonlarda tespit edilen suçlar ve illere göre dağılım şu şekilde: Denizli'de 30 ayrı iş yerinden organize şekilde hırsızlık; Yalova'da nitelikli dolandırıcılığı organize şekilde yönetme; İzmir'de trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı; Iğdır'da göçmen kaçakçılığı; Muğla'da tefecilik; Tekirdağ ve Şanlıurfa'da ise terör örgütüyle bağlantıları olduğunu söyleyerek para talep etmek suretiyle vatandaşların dolandırılması.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin hesaplarında son 5 yıl içinde toplam 251 Milyon Türk lirası hesap hareketi tespit edildi.

El konulan deliller

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile birlikte muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Soruşturmaların ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, benzer suç örgütlerine karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon: 67 şüpheli yakalandı, 42’si...

7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon: 67 şüpheli yakalandı, 42’si tutuklandı

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cizre'de Öğretmen Tutuklandı: 19 Öğrencinin İfadesiyle Taciz İddiası
2
7 İlde Büyük Operasyon: 67 Gözaltı, 42 Tutuklama
3
Anamur'da Okul Müdürünü Vuran Çocuğun Babası Gözaltına Alındı
4
Eskişehir'de Liseli Kavgası Kanlı Bitti: 15 Yaşındaki Öğrenci Bıçaklandı, Çok Sayıda Darp
5
Ankara Altındağ'da Silahlı Kavgada 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
6
Üsküdar Tantavi Tüneli'nde Takla Attı — Yağış Kazayı Getirdi
7
Bursa'da Geniş Asayiş ve Kumar Uygulaması: 1 Aranan Şahıs Yakalandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi