7 İlde Büyük Operasyon: 67 Gözaltı, 42 Tutuklama

7 ilde organize suç operasyonu: 67 şüpheli yakalandı, 42’si tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşılan bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca 7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik kapsamlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 67 şüpheli yakalanırken, bunlardan 42’si tutuklandı. Hakkında adli kontrol hükümleri uygulanan şüpheli sayısı 23 olup, diğer 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Şehir şehir suç profili

Operasyonlarda tespit edilen suçlar ve illere göre dağılım şu şekilde: Denizli'de 30 ayrı iş yerinden organize şekilde hırsızlık; Yalova'da nitelikli dolandırıcılığı organize şekilde yönetme; İzmir'de trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı; Iğdır'da göçmen kaçakçılığı; Muğla'da tefecilik; Tekirdağ ve Şanlıurfa'da ise terör örgütüyle bağlantıları olduğunu söyleyerek para talep etmek suretiyle vatandaşların dolandırılması.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin hesaplarında son 5 yıl içinde toplam 251 Milyon Türk lirası hesap hareketi tespit edildi.

El konulan deliller

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile birlikte muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Soruşturmaların ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, benzer suç örgütlerine karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

