Batman'da yasa dışı bahis operasyonu: 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda, hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. ile V.Y. gözaltına alındı; 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:58
18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı

Batman İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen çalışmalar kapsamında, 18 Aralık tarihinde il merkezinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, yasa dışı bahis ödeme paneli yönettiği değerlendirilen ve uyuşturucu imal ve ticareti ile 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T., V.Y. ile birlikte kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramada 4 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 1 adet bıçak ve 17 adet 9x19 milimetre fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yetkililer, yasa dışı bahis ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

