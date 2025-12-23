DOLAR
Adana'da Amerikan Adası'nda Gergin Yıkım: Dükkanlar Yakıldı, Bir Kişi Kendine Zarar Verdi

Adana'da Amerikan Adası'nda başlayan yıkım protestolara dönüştü: bazı dükkanlar ateşe verildi, bir kişi kendine bıçakla zarar verip gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:26
Uzun yıllardır tartışma konusu olan Merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adasında yıkım süreci bugün başladı. Yapılan incelemelerde imar mevzuatına aykırı olduğu belirlenen ve özellikle bici bici gibi ürünlerin satılmasıyla bilinen işletmelere verilen sürenin dolmasının ardından, ekipler sabah saatlerinden itibaren bölgeye geldi.

Polis tedbirleri arasında Devlet Su İşleri (DSİ)'ne ait kepçelerin adaya girmesiyle birlikte gerginlik yükseldi. Bazı esnaf yıkıma tepki gösterirken, bir vatandaş bıçakla kendisine zarar vererek polis ve iş makinelerinin alana girmesini engellemeye çalıştı. Polis ekipleri, kendisine zarar veren kişiyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Öte yandan bazı iş yeri sahipleri yıkımı protesto etmek amacıyla iş yerlerini ateşe verdi. Çıkan yangınlara TOMA ile müdahale edilerek alevler kontrol altına alındı. Olaylar sırasında polise direnen bazı kişiler de gözaltına alındı.

Bölgede alınan tedbirlerle yıkım işlemi sürmektedir.

