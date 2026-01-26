Adana'da Belediye Otobüsü Görme Engelli Öğretmen Çifte Çarptı: Durumları Ağır

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:27
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:39
Kaza 23 Ocak'ta Sarıçam'da; yaralılar yoğun bakımda

Kocaeli İzmit’ten yarıyıl tatili için Adana’ya gelen görme engelli öğretmen çift, 23 Ocak günü merkez Sarıçam ilçesi Mahallesinde belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunan çiftin hastanedeki tedavileri yoğun bakımda sürüyor.

İddiaya göre rehber öğretmen Gülşen Mut (39) ile eşi edebiyat öğretmeni Ediz Mut (52), Cuma günü görme engelliler derneğine gitmek üzere kaldırımdan inip karşıya geçerken belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri çiftin ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı.

Olay sonrası gözaltına alınan otobüs şoförünün ifade işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Avukatın açıklaması

Ailenin avukatı Oğuzhan Osral kazayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Görme engelli iki öğretmen arkadaşımız kaldırımdan inip karşıya geçtikleri sırada Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs çarpmış. Tam kaldırıma çıkacakları sırada kaza olmuş. Duraktan çıktıktan sonra yaklaşık 1,5 dakika sonra kaza meydana geliyor. Ediz ve Gülşen hocamızın durumları ağır. Özellikle Ediz hocanın durumu daha ağır; beyin kanaması devam ediyormuş. Akciğerinde kanama ve vücudunda kırıklar mevcutmuş. Gülşen hoca uyanmış, bilinci yerine gelmiş. Ediz hocaya göre durumu şu an daha iyi".

Osral, ayrıca Gülşen Mut'un 4 aylık hamile olduğunu belirterek, "Sürücülerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu olay Adana Büyükşehir Belediyesi otobüsünde gerçekleşiyor. Bu personel alımları neye göre gerçekleşiyor, bunu yöneticilere sormak istiyorum" dedi.

