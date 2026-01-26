Afyonkarahisar'da Borbes Elektrik Üretim Tesisinde Yangın

Davulga'daki Borbes elektrik üretim tesisinde çıkan yangında alevler ve dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü; itfaiye müdahalesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:07
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:07
Afyonkarahisar'da Borbes Elektrik Üretim Tesisinde Yangın

Afyonkarahisar'da Borbes Elektrik Üretim Tesisinde Yangın

AFYONKARAHİSAR (İHA)

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Davulga beldesinde bulunan Borbes isimli elektrik üretim tesisinde yangın çıktı.

Tesisin plastik yakıtı kullanılarak elektrik üretimi yapıldığı ve yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı öğrenildi.

Yangına ilk müdahale tesis çalışanları tarafından yapılırken, sonrasında itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yükselen alevler ve yoğun dumanlar kilometrelerce uzaktan görünürken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Elektrik üretim tesisinde yangın

Elektrik üretim tesisinde yangın

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da oto tamirhanesi yangını, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
2
Diyarbakır Çınar'da Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Arama 5. Günde
3
Alanya'da 500 Bin TL'lik Avokado Hırsızlığı: 3 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest
4
Serinhisar'da 66 Yaşındaki Halil Aytin sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti
5
Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: Gözaltı Sayısı 10'a Yükseldi
6
Sivas'ta firari FETÖ üyesi Y.Y. yakalandı
7
Muğla Ortaca'da Kuaför Yangını İtfaiyenin Hızlı Müdahalesiyle Söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları