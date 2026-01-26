Afyonkarahisar'da Borbes Elektrik Üretim Tesisinde Yangın

AFYONKARAHİSAR (İHA)

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Davulga beldesinde bulunan Borbes isimli elektrik üretim tesisinde yangın çıktı.

Tesisin plastik yakıtı kullanılarak elektrik üretimi yapıldığı ve yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı öğrenildi.

Yangına ilk müdahale tesis çalışanları tarafından yapılırken, sonrasında itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yükselen alevler ve yoğun dumanlar kilometrelerce uzaktan görünürken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Elektrik üretim tesisinde yangın