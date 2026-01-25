Şişli'de Konteynerde Ceset: Durdona Khokimova'nın Ümraniye'de Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta 24 Ocak akşamı bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde bulunan cesetin, 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit edildi.

Olayın Seyri

Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye taşındığı anlaşıldı. Olayın 24 Ocak günü akşam saatlerinde meydana geldiği belirtildi.

Polis çalışmaları sonucu Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T. (31)'nin cinayeti işlediği; G.A.K. (29)'nin ise yardım ettiği belirlendi. Şüphelilerin cesedi taksiyle Şişli'ye götürdükleri tespit edilerek, yurt dışına kaçma girişiminde bulunmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulundu. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. adlı bir kişi daha gözaltına alındı.

Komşuların İfadeleri

Ümraniye'deki olay yerinin yakınındaki evler görüntülenirken, ismini vermek istemeyen bir komşu Khokimova'yı adreste daha önce görmediğini belirterek, "Bizim hiçbir bilgimiz yoktu, biz de dün gece polisler gelince öğrendik neyin ne olduğunu. Pek tanımıyoruz tabii bilmiyoruz, 10-15 gün oluyormuş geleli. Daha önce denk gelmedik, karşılaşmamız olmadı. Herhangi bir ses de duymadık" dedi.

Karşı komşu Behruz Toşbatov ise, "Olay gününe dair bir şey duymadık. İki gün önce bir kavga oldu sanırım karı koca kavgası, sonra dün akşam ben evdeyken polisler gelip olayı anlattı; biz de şok olduk çünkü hiçbir şey duymadık görmedik. Evde 2 tane erkek 1 tane de kadın gördüm, hepsi Özbek’ti. Dünden önce görmüştüm onları, dün sabah da kadının sesini duymuştum, herkes o evdeydi. Daha sonra başka ses duymadım" şeklinde konuştu.

Bir başka komşu ise, "Maalesef bizler de şahit olduk. Olay alt katta olmuş, biz de polis memurları gelince öğrendik. Bir kadın cinayeti daha işlendi, artık tüm dünyada bu son bulsun istiyoruz. 2 gün önce de o dairede bir kavga olmuş, hatta binadan inip ne olduğunu soranlar olmuş polis çağırmak isteyip, ama şahıs 'Karım' diyerek kapıyı kapatmış. O yüzden bir şey yapılamadı. Herhalde geleli 10 gün kadar olmuştur kiracının kiracısıymış, bizler de hiç tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şişli'de konteynerde cesedi bulunan kadının komşular komşuları konuştu