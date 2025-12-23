Adana'da işitme engelli genç dolmuş şoförü tarafından darbedildi

Olay

Adana'nın Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, geçtiğimiz cumartesi akşam meydana gelen olayda, işitme engelli Ömer A. (26), trafikte yol vermediği iddiasıyla yaklaşık 5 kilometre takip edildi. İddiaya göre, 01 M 0118 plakalı dolmuş sürücüsü İ.T. (46) ve yanındaki ismi öğrenilemeyen şahıs, ışıklarda Ömer A.'nın aracının önünü kesti.

Aracından inen kişiler tartışma başlatırken, kulağındaki cihazı gösterip "ben işitme engelliyim" diyen Ömer A.'ya şoför İ.T. yumruk attı; yanındaki şahıs ise hakaret ederek "işine gelince işitme engelli oluyorsun" şeklinde konuştu. Saldırı sonucu Ömer A.'nın kulağındaki 200 bin lira değerindeki işitme cihazı kırıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı ve darp anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Soruşturma ve şoförün ifadesi

Ömer A., darp raporu alıp şoför hakkında şikayette bulundu. Polis ekipleri şoför İ.T.'yi kısa sürede gözaltına aldı; ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şoförün polisteki ifadesinde, "Yol vermeme yüzünden takip ettim. Işıklarda inip konuşmaya gittik. El, kol hareketleri yapıyordu, bana saldıracağını düşündüm. Kendimi korumak için yumruk attım" dediği öğrenildi. Yanındaki şahıs ise olayda gözaltına alınmadı.

Aile ve avukatın tepkisi

Ömer A.'nın babası Ercan A., yaşananlara tepki göstererek, "Benim işitme engelli oğlumu 5 kilometre takip edip, trafik ışıklarında yakalayıp darbettiler. Benim çocuğum işitme engelliğim demesine rağmen, 'işinize gelmeyince engelli olursunuz' deyip darbediyorlar" ifadelerini kullandı. Baba ayrıca, saldırganların araçlarında yolcu taşıdığını ve devletin gerekli cezayı vermesini istediğini belirtti. Ercan A. ayrıca, "Bu kişiler alkollü. Benim çocuğumun cihazı kırıldı, o cihazı kim karşılayacak" dedi.

Avukat Nazan Akça ise şikayetçi olduklarını ve soruşturmanın başlatıldığını aktardı: "Şahıslar trafikte kuzenimin işitme engelli oğlunu takip ediyor ve ışıklarda önüne kırıyorlar. Kuzenimin oğlu 'ben işitme engelliyim' demesine rağmen darbediliyor. Kulağındaki 200 bin lira değerindeki cihazı da kırılıyor. Ömer, darp raporu alıp şikayetçi oluyor ancak dolmuş sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakılırken yanındaki şahıs ise hiç gözaltına dahi alınmıyor. Şu an soruşturma başladı. Bu tarz trafik magandalarının aramızda gezmemesi lazım."

Olayın tüm anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, aile ve avukat soruşturmanın titizlikle yürütülmesini talep ediyor.

ÖMER A., "BENİ TAKİP EDİP DARP ETTİLER. KULAKLIĞIMA ZARAR VERDİLER. DEVLETİMİN BU KİŞİLERE GEREKLİ CEZAYI VERMESİNİ TALEP EDİYORUM" DEDİ.