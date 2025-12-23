Kahramanmaraş'ta 88 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, dolandırıcılık suçundan toplam 88 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Operasyon ve suç

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahıslar kapsamında kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan çalışmada, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı olarak Kullanılması sureti ile dolandırıcılık suçundan toplam 88 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs tespit edildi.

Gözaltı ve teslim

Belirlenen hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyette ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü, resmi prosedürlerin ardından cezaevine teslim edildi.

