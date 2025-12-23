DOLAR
Adana'da Tırdan 16 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana'da Sarıçam'da durdurulan tırda gümrük kaçağı 16 bin paket sigara bulundu; sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:29
Sürücü sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak sigara sokulacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine kente gelen plakası belirlenen bir tır takibe alındı. Sarıçam ilçesi D-400 karayolunda durdurulan tırda yapılan aramada gümrük kaçağı 16 bin paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

