Adana'da Tırdan 16 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana'da Tırda 16 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Sürücü sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak sigara sokulacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine kente gelen plakası belirlenen bir tır takibe alındı. Sarıçam ilçesi D-400 karayolunda durdurulan tırda yapılan aramada gümrük kaçağı 16 bin paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADANA’DA BİR TIRDA 16 BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİLİRKEN OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKALANDI.