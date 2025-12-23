Adana'da Torbacı Operasyonu: 156 bin 418 Hap, 5 Tutuklama

Adana'da Torbacı Operasyonu: 156 bin 418 Hap Ele Geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmada torbacı olarak bilinen şüphelileri tespit etti.

Operasyonun Ayrıntıları

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 156 bin 418 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

