DOLAR
42,82 -0,02%
EURO
50,62 -0,49%
ALTIN
6.173,54 -1,15%
BITCOIN
3.751.889,61 0,87%

Adana'da Torbacı Operasyonu: 156 bin 418 Hap, 5 Tutuklama

Adana'da düzenlenen operasyonda 156 bin 418 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:15
Adana'da Torbacı Operasyonu: 156 bin 418 Hap, 5 Tutuklama

Adana'da Torbacı Operasyonu: 156 bin 418 Hap Ele Geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmada torbacı olarak bilinen şüphelileri tespit etti.

Operasyonun Ayrıntıları

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 156 bin 418 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADANA’DA TORBACI DİYE TABİR EDİLEN UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 5...

ADANA’DA TORBACI DİYE TABİR EDİLEN UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERE AİT EVLERDE VE İŞYERLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA 156 BİN 418 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.

ADANA’DA TORBACI DİYE TABİR EDİLEN UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 5...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükçekmece Gölü’nde Su Seviyesi Alarmı: Doluluk Yüzde 14,13
2
Burdur Bucak'ta Ev Yangını Park Halindeki Hafif Ticari Araca Sıçradı
3
Düzce'de suç oranları yüzde 10 azaldı — Vali Selçuk Aslan: 'Firari suçlular sokaklarda gezmeyecek'
4
Bakırköy sahil yolu cinayetinde Ünal Bahçeci davasında 7 tutuklama
5
Viranşehir'de Heimlich ile 8 Yaşındaki Öğrenci Kurtarıldı
6
Adana'da işitme engelli genç dolmuş şoförü tarafından darbedildi
7
Birleşik Arap Emirlikleri’nde Tutuklanan Genç Kaptanın Annesi: 'Sesine Hasret Kaldım'

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi