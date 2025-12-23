Adıyaman'da El-Kol Hareketi Yumruklu ve Tekmeli Kavgaya Dönüştü

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Gölebatmaz Caddesi nde meydana gelen olayda, yolda yürüyen iki genç kıza yönelik yapılan hareket kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, yanlarında bulunan erkek yakınıyla beraber yürüyen 2 genç kıza, kaldırımın köşesinden aniden çıkan 3 şahıstan biri el-kol hareketinde bulundu. Bu davranışın ardından genç kızların yanında bulunan erkek yakını ile diğer şahıslar arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sonlandırıldı.

Görüntüler

Yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

