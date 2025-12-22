Diyarbakır'da Jandarma Operasyonlarında 110 Kişi Yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda 110 kişi ele geçirildi.

Operasyonun koordinasyonu ve kapsamı

Operasyonlar, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinasyonunda ilçe jandarma komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, aralarında ağır suçlardan aranan şahısların da bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı.

Suç türleri ve yakalananların dağılımı

Yakalananlar arasında; kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma suçlarından arananlar da yer aldı.

Adli sürece esas olmak üzere yakalananların ceza farklılıklarına göre dağılımı şöyle: 10-20 yıl arası 20, 5-10 yıl arası 15, 2-5 yıl arası 44 ve 2 yıl altı 31 kişi olmak üzere toplam 110 kişi.

Son durum

Yakalanan 110 kişinin tamamı adli makamlara sevk edildi. Yetkililer operasyonların aralıksız şekilde devam edeceğini bildirdi.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARINDA HAKLARINDA ARAMA KARARI BULUNAN 110 KİŞİ YAKALANDI.