Ağrı'da Tır Dorsesinde 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde gerçekleştirdiği uygulamada, durdurulan bir tırın dorsesinde 14 düzensiz göçmen ele geçirildi.
Operasyon, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Doğubayazıt Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirildi. İl merkezindeki kontrol noktasında durdurulan tır üzerinde arama yapıldı.
Olayla ilgili adli makamlarca tıra el konuldu. Yakalanan 1 şüpheli organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
