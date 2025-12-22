DOLAR
Ağrı'da Tır Dorsesinde 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ağrı'da durdurulan tırın dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı; 1 şüpheli tutuklandı, tıra el konuldu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:16
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde gerçekleştirdiği uygulamada, durdurulan bir tırın dorsesinde 14 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Operasyon, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Doğubayazıt Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirildi. İl merkezindeki kontrol noktasında durdurulan tır üzerinde arama yapıldı.

Olayla ilgili adli makamlarca tıra el konuldu. Yakalanan 1 şüpheli organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

