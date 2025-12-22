DOLAR
Lüleburgaz'da Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Damadı Tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 56 yaşındaki Aynur Erkenci'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden damadı C.Ö. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:04
Lüleburgaz'da Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Damadı Tutuklandı

Lüleburgaz'da Kadın Cinayeti: Damadı Tutuklandı

Soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alınmış, biri tutuklandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Güneş Mahallesinde iki gün önce meydana gelen olayda, 56 yaşındaki Aynur Erkenci birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada toplam üç kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında, hayatını kaybeden kadının damadı C.Ö. de bulunuyordu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tamamı Lüleburgaz Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan C.Ö., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Diğer iki şüpheli ise savcılık ve mahkeme sürecinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

