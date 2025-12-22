Lüleburgaz'da Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Damadı Tutuklandı

Lüleburgaz'da Kadın Cinayeti: Damadı Tutuklandı

Soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alınmış, biri tutuklandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Güneş Mahallesinde iki gün önce meydana gelen olayda, 56 yaşındaki Aynur Erkenci birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada toplam üç kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında, hayatını kaybeden kadının damadı C.Ö. de bulunuyordu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tamamı Lüleburgaz Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan C.Ö., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Diğer iki şüpheli ise savcılık ve mahkeme sürecinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNEŞ MAHALLESİ’NDE İKİ GÜN ÖNCE MEYDANA GELEN OLAYDA, AYNUR ERKENCİ’NİN BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETMESİNE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN ERKENCİ’NİN DAMADI C.Ö. İLE BİRLİKTE TOPLAM 3 ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI. ŞÜPHELİLER, İŞLEMLERİNİN ARDINDAN LÜLEBURGAZ ADLİYESİ’NE SEVK EDİLDİ.