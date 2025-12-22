DOLAR
42,81 -0,02%
EURO
50,28 -0,24%
ALTIN
6.069,09 -1,62%
BITCOIN
3.853.509,07 -2%

Aydın Jandarması 1 Haftada 182 Olayı Aydınlattı

Aydın İl Jandarma, 15-21 Aralık 2025 tarihlerinde 183 olayın 182'sini aydınlatarak 110 şüpheliyi işlemlere tabi tuttu; 1 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:53
Aydın Jandarması 1 Haftada 182 Olayı Aydınlattı

Aydın Jandarması 1 Haftada 182 Olayı Aydınlattı

Denetimlerde geniş çaplı başarı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde sürdürülen denetim ve kontrollerde asayiş ve kaçakçılıkla mücadelede önemli sonuçlar elde etti.

Komutanlığın 2 bin 819 personel ile yürüttüğü çalışmalar, sorumluluk bölgesi olan 7 bin 338 kilometrekarelik alanda 15-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu dönem içinde toplam 183 asayiş olayı meydana gelirken, ekipler bu olayların 182'sini aydınlattı.

Olaylara karıştığı tespit edilen 110 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bu kişilerden 1i tutuklandı. Ekiplerin çalışmaları bölge halkının huzur ve güveninin sağlanmasına odaklandı.

Kaçakçılıkla mücadele

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda ise 7 olay tespit edildi. Bu olaylarla bağlantılı olarak 11 şüpheli hakkında işlem yapılırken, tutuklanan şahıs olmadığı öğrenildi.

AYDIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN 15-21 ARALIK 2025 TARİHLERİ ARASINDA İL GENELİNDE...

AYDIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN 15-21 ARALIK 2025 TARİHLERİ ARASINDA İL GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM VE KONTROLLERDE ASAYİŞ VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN 182 ASAYİŞ OLAYI AYDINLATILDI.

AYDIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN 15-21 ARALIK 2025 TARİHLERİ ARASINDA İL GENELİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem — AFAD Verileri
2
Siirt’te Zabıta 16 İş Yerine 25 bin 590 lira İdari Yaptırım Uyguladı
3
Trabzon'da Bıçaklı Kavga: Ortahisar'da 8 Yaralı, 1'i Ağır
4
Bursa'da Meclis Üyesi Özlem Bodur'a Trafikte Saldırı: Zanlı Tutuklandı
5
İznik’te İki Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı
6
Beylikdüzü'nde 51 bin 500 TL'lik Hırsızlık: Şüpheliler Yakalandı
7
Diyarbakır Çınar'da Pikap Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi