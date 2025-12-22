Aydın Jandarması 1 Haftada 182 Olayı Aydınlattı

Denetimlerde geniş çaplı başarı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde sürdürülen denetim ve kontrollerde asayiş ve kaçakçılıkla mücadelede önemli sonuçlar elde etti.

Komutanlığın 2 bin 819 personel ile yürüttüğü çalışmalar, sorumluluk bölgesi olan 7 bin 338 kilometrekarelik alanda 15-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu dönem içinde toplam 183 asayiş olayı meydana gelirken, ekipler bu olayların 182'sini aydınlattı.

Olaylara karıştığı tespit edilen 110 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bu kişilerden 1i tutuklandı. Ekiplerin çalışmaları bölge halkının huzur ve güveninin sağlanmasına odaklandı.

Kaçakçılıkla mücadele

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda ise 7 olay tespit edildi. Bu olaylarla bağlantılı olarak 11 şüpheli hakkında işlem yapılırken, tutuklanan şahıs olmadığı öğrenildi.

