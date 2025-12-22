DOLAR
Moskova'da Bombalı Saldırı: Korgeneral Fanil Sarvarov Öldü

Moskova'da araçtaki bombanın infilak etmesi sonucu Korgeneral Fanil Sarvarov hayatını kaybetti; soruşturma başlatıldı, 7 araç zarar gördü.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:27
Araca yerleştirilen bombanın infilakı sonrası üst düzey komutan yaşamını yitirdi

Rusya’nın başkenti Moskova’da yerel saatle 07.00 civarında düzenlenen suikastta, Rusya Genelkurmayı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’da araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu Sarvarov’un öldüğünü bildirdi ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ön bilgilere göre, el yapımı patlayıcı sürücü koltuğunun altına yerleştirildi; patlama aracın hareket etmeye başlamasından birkaç saniye sonra gerçekleşti.

Rus medyası, patlamanın etkisiyle 7 araç daha hasar gördüğünü aktardı. Soruşturma makamları, bombanın Ukrayna özel servisleri tarafından yerleştirilme ihtimali üzerinde duruyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

