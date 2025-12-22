Moskova'da Bombalı Saldırı: Korgeneral Fanil Sarvarov Öldü

Araca yerleştirilen bombanın infilakı sonrası üst düzey komutan yaşamını yitirdi

Rusya’nın başkenti Moskova’da yerel saatle 07.00 civarında düzenlenen suikastta, Rusya Genelkurmayı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’da araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu Sarvarov’un öldüğünü bildirdi ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ön bilgilere göre, el yapımı patlayıcı sürücü koltuğunun altına yerleştirildi; patlama aracın hareket etmeye başlamasından birkaç saniye sonra gerçekleşti.

Rus medyası, patlamanın etkisiyle 7 araç daha hasar gördüğünü aktardı. Soruşturma makamları, bombanın Ukrayna özel servisleri tarafından yerleştirilme ihtimali üzerinde duruyor.

