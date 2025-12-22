Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları: 52 Şüpheliye İşlem, Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları: 52 Şüpheliye İşlem

Jandarma ekipleri kent genelinde operasyon düzenledi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik olarak jandarma sorumluluk sahasında icra edildi.

Yapılan çalışmalarda 40 olay tespit edilerek devreye alınan soruşturmalar sonucunda 52 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyonlar neticesinde ele geçirilenler arasında başlıca maddeler şunlar oldu: 5 bin 197 paket kaçak sigara, 583 paket ısıtılmış tütün mamulü, 520 adet kaçak puro, 84 adet elektronik eşya, 72 adet kozmetik eşya, 53 adet tarihi sikke, 48 adet elektronik sigara, 19 adet cep telefonu, 10 adet dedektör.

Jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmaları, sorumluluk sahasında benzer olayların önlenmesine yönelik denetim ve operasyonlarla devam ediyor.

