Afyonkarahisar'da Jandarma 9 Yıl 27 Gün Hapisle Aranan K.B.'yi Yakaladı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan 9 yıl 27 gün hapisle aranan K.B.'yi kent merkezinde yakalayarak tutuklattı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:12
Afyonkarahisar'da Jandarma 9 Yıl 27 Gün Hapisle Aranan K.B.'yi Yakaladı

Afyonkarahisar'da Jandarma 9 Yıl 27 Gün Hapisle Aranan K.B.'yi Yakaladı

Operasyon ve Sonrası

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu, kent merkezinde bir kişi gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde K.B. isimli şahsın 'Basit Yaralama ve Çocuğu Kasten Öldürmek' suçlarından 9 yıl 27 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Ekiplerin takibiyle yakalanan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

