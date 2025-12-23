Afyonkarahisar'da Jandarma 9 Yıl 27 Gün Hapisle Aranan K.B.'yi Yakaladı
Operasyon ve Sonrası
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu, kent merkezinde bir kişi gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerde K.B. isimli şahsın 'Basit Yaralama ve Çocuğu Kasten Öldürmek' suçlarından 9 yıl 27 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.
Ekiplerin takibiyle yakalanan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AFYONKARAHİSAR'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 9 YIL 27 GÜN HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS JANDARMANIN TAKİBİ SONRASI YAKALANDI.