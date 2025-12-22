DOLAR
Afyonkarahisar'da Polisten Çıraklık Okulu Öğrencilerine Güvenlik Eğitimi

Afyonkarahisar Mesleki Eğitim Merkezi'nde polis ekipleri öğrencilere 112 kullanımı, trafik, internet güvenliği ve bağımlılıkla mücadele konularında eğitim verdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:22
Eğitim çalışması Afyonkarahisar Mesleki Eğitim Merkezi'nde

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, çıraklık ve akşam sanatı okulu öğrencilerine yönelik çeşitli konularda eğitim verdi.

Eğitim çalışması Afyonkarahisar Mesleki Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.

Katılımcılara yönelik '112 Acil Müdahale Hattının etkin kullanımı', trafik kuralları, güvenli internet kullanımı, bağımlılıkla mücadele ve madde kullanımının zararları konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

