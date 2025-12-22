Afyonkarahisar'da Polisten Çıraklık Okulu Öğrencilerine Güvenlik Eğitimi
Eğitim çalışması Afyonkarahisar Mesleki Eğitim Merkezi'nde
Afyonkarahisar'da polis ekipleri, çıraklık ve akşam sanatı okulu öğrencilerine yönelik çeşitli konularda eğitim verdi.
Eğitim çalışması Afyonkarahisar Mesleki Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.
Katılımcılara yönelik '112 Acil Müdahale Hattının etkin kullanımı', trafik kuralları, güvenli internet kullanımı, bağımlılıkla mücadele ve madde kullanımının zararları konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.
