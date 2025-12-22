Trabzon'da Bıçaklı Kavga: Ortahisar'da 8 Yaralı, 1'i Ağır

Trabzon'da Bıçaklı Kavga: 8 Yaralı

Ortahisar'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır, toplam 8 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin İskenderpaşa Mahallesi Limonlu Sokak mevkisinde meydana geldi. İddialara göre inşaatlarda çalışan ve aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen, Ağrı nüfusuna kayıtlı çok sayıda kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu kişiler vücutlarının farklı yerlerinden yaralandı. Durumu ağır olan H.Ç. (18), ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralılar ise KTÜ Farabi Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yetkililer, kavgaya karışan çok sayıda kişinin tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı bilgisini paylaştı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme sürüyor.

