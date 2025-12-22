DOLAR
Konya'da Kaçak Silah Operasyonu: 100 Tabanca Ele Geçirildi

Konya'da kargo gönderisinde çelik kasalara gizlenmiş 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:52
Konya'da düzenlenen operasyonda, kargo gönderisi içerisindeki çelik kasalara gizlenmiş halde 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda ekipler, kentteki bir kargo firmasına teslim edilen 4 kolide şüphe üzerine arama gerçekleştirdi. Aramada, kolilerin içerisindeki çelik kasalara zulalanmış 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör bulundu.

Soruşturma

Polis ekipleri, silahları gönderen ve teslim alacak şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmanın detayları ve olası yakalamalar hakkında ilerleyen saatlerde bilgi verileceği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

