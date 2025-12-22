Konya'da Kaçak Silah Operasyonu: 100 Tabanca Ele Geçirildi

Konya'da düzenlenen operasyonda, kargo gönderisi içerisindeki çelik kasalara gizlenmiş halde 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda ekipler, kentteki bir kargo firmasına teslim edilen 4 kolide şüphe üzerine arama gerçekleştirdi. Aramada, kolilerin içerisindeki çelik kasalara zulalanmış 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör bulundu.

Soruşturma

Polis ekipleri, silahları gönderen ve teslim alacak şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmanın detayları ve olası yakalamalar hakkında ilerleyen saatlerde bilgi verileceği belirtildi.

KONYA'DA POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, KARGO GÖNDERİSİ İÇERİSİNDEKİ ÇELİK KASALARA GİZLENMİŞ 100 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.