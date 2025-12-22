Bursa'da Meclis Üyesi Özlem Bodur'a Trafikte Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Bursa'da Osmangazi Meclis Üyesi Özlem Bodur'a trafikte saldırı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, Hamitler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde trafikte yaşanan bir yol verme tartışmasının ardından saldırıya uğradı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, zanlının kısa sürede gözaltına alınıp tutuklandığı bildirildi.

Olayın gelişimi ve görüntüler

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Bodur ile tanımadığı bir sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre şüpheli sürücü, Bodur'un aracını sıkıştırdı ve sinkaflı el hareketlerinde bulundu. Sıkıştırma nedeniyle araç durmak zorunda kaldı.

Bu sırada araçtan inen şahıs A.G., önce aracın aynasını kırdı, ardından araca yumruk attı ve olay yerinden uzaklaştı. O anlarda zanlının 'Seninle görüşeceğiz, seni öldürürüm' şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edildi; tüm bu anlar kameralara yansıdı.

Soruşturma ve yargı süreci

Olayın ardından polis merkezine başvuran Özlem Bodur, maddi zarar olmadığını ancak hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirterek şikâyetçi oldu. Yapılan incelemede söz konusu aracın sahibinin A.G. olduğu tespit edildi. Şüphelinin ifadesinde bazı suçlamaları kısmen kabul ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siyasi çevrelerden destek

Olayın ardından AK Parti ve MHP'li milletvekilleri ile meclis üyelerinden Özlem Bodur'a destek mesajları geldi. Milletvekilleri, trafikte şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak sürecin yakından takip edileceğini ifade etti.

