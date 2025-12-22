DOLAR
42,8 -0,03%
EURO
50,27 -0,22%
ALTIN
6.073,24 -1,69%
BITCOIN
3.839.001,4 -1,63%

Bursa'da Meclis Üyesi Özlem Bodur'a Trafikte Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, trafikte yol verme tartışması sonrası saldırıya uğradı; şüpheli A.G. görüntülere yansıdı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:14
Bursa'da Meclis Üyesi Özlem Bodur'a Trafikte Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Bursa'da Osmangazi Meclis Üyesi Özlem Bodur'a trafikte saldırı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, Hamitler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde trafikte yaşanan bir yol verme tartışmasının ardından saldırıya uğradı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, zanlının kısa sürede gözaltına alınıp tutuklandığı bildirildi.

Olayın gelişimi ve görüntüler

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Bodur ile tanımadığı bir sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre şüpheli sürücü, Bodur'un aracını sıkıştırdı ve sinkaflı el hareketlerinde bulundu. Sıkıştırma nedeniyle araç durmak zorunda kaldı.

Bu sırada araçtan inen şahıs A.G., önce aracın aynasını kırdı, ardından araca yumruk attı ve olay yerinden uzaklaştı. O anlarda zanlının 'Seninle görüşeceğiz, seni öldürürüm' şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edildi; tüm bu anlar kameralara yansıdı.

Soruşturma ve yargı süreci

Olayın ardından polis merkezine başvuran Özlem Bodur, maddi zarar olmadığını ancak hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirterek şikâyetçi oldu. Yapılan incelemede söz konusu aracın sahibinin A.G. olduğu tespit edildi. Şüphelinin ifadesinde bazı suçlamaları kısmen kabul ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siyasi çevrelerden destek

Olayın ardından AK Parti ve MHP'li milletvekilleri ile meclis üyelerinden Özlem Bodur'a destek mesajları geldi. Milletvekilleri, trafikte şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak sürecin yakından takip edileceğini ifade etti.

Meclis üyesini sıkıştırıp, aracı yumrukladı… O anlar kamerada

Meclis üyesini sıkıştırıp, aracı yumrukladı… O anlar kamerada

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'da 2025'te Binden Fazla Yasa Dışı İHA Uçuşu Tespit Edildi
2
Akyazı’da Gaz Pedalının Takılması Sonrası Citroen Beton Çite Çarparak Yan Yattı
3
Bursa'da Meclis Üyesi Özlem Bodur'a Trafikte Saldırı: Zanlı Tutuklandı
4
Antalya'da falezlerde balık tutan 60 yaşındaki adam yaralandı
5
Fethiye'de Ev Yangını: 92 Yaşındaki Nuriye Şahin Yaşamını Yitirdi
6
Bursa'da Yangın: Çöken Tavan İtfaiyecileri Son Anda Kurtardı
7
Bilecik Söğüt’te Trafik Kazası — 2 Yaralı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi