Afyonkarahisar'da Refüje Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Sandıklı'da M.D. yönetimindeki 03 LN 245 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje devrildi; sürücü yaralandı, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:18
Kaza Detayları

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 03 LN 245 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç sonra yol kenarındaki refüje devrildi.

Kazada araç sürücüsü yaralandı ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili detayların jandarma soruşturması sonucunda netleşeceği bildirildi.

