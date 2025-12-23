Afyonkarahisar'da Refüje Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Kaza Detayları
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 03 LN 245 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç sonra yol kenarındaki refüje devrildi.
Kazada araç sürücüsü yaralandı ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili detayların jandarma soruşturması sonucunda netleşeceği bildirildi.
